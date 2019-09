I benefici dello Yoga Ormonale durante la menopausa

Lo Yoga Ormonale è considerato un toccasana naturale contro i disturbi della menopausa, e in Italia se ne sente parlare sempre più spesso. Questa tecnica è molto utile al fine del riequilibrio ormonale, infatti sono in grado di stimolare le varie ghiandole dalla tiroide fino alle ovaie. La sequenza completa ha una durata di circa mezz’ora e andrebbe praticata per 3/4 volte a settimana, e grazie all’abbinamento tra asama ed esercizi di respirazione, si concretizza un massaggio interno alle ghiandole, con benefici importanti a tutte le età.

I benefici dello Yoga Ormonale in menopausa

Nel caso di menopausa, periodo in cui nella donna c’è insorgenza di disturbi come vampate di calore, insonnia e umore altalenante, la pratica dell’Hormone Yoga Therapy, favorisce la secrezione di estradiolo, ormone fondamentale per la mineralizzazione delle ossa e per la prevenzione dell’osteoporosi. La nascita di questa tecnica olistica è frutto degli anni che sono stati dedicati a questo studio.

Questa pratica è stata pensata per dare un punto di riferimento diverso dalla terapia ormonale sostitutiva, che spesso ha anche un fattore di rischio per il cancro, i cui risultati, per le donne in menopausa, si sono rivelati positivi.

La sequenza dello Yoga Ormonale è estremamente dinamico, aiuta in qualsiasi periodo della vita, può rappresentare un ausilio naturale in caso di cisti ovariche, problemi di tiroide e sindrome metabolica. Importante ricordare l’esistenza di una sequenza di asana ad hoc per chi soffre di diabete e ha bisogno di riattivare il pancreas, ghiandole surreali e milza.

