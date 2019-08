I capelli per la donna: meglio lisci effetto seta

Si sa, per le donne i capelli sono una delle cose più importanti per la loro bellezza. E allora, basta con le chiome che tendono a incresparsi, è il momento di riscoprire morbidezza, leggerezza e lucentezza. Oggi c’è un’unica tendenza, capelli medio lunghi, non passeranno mai di moda, qualunque sia la stagione, il colore, lo stile. Ma d’estate, che è più difficile gestire il capello cosa fare? Accanto alle chiome messy, alle onde naturali e ai capelli in libertà, si fa avanti la moda delle lisce.

Cerchiamo di capire di che capello sei

Accorciare i capelli per chi li ha lisci, non è un problema, per tutte le altre donne esistono shampoo e balsami apposta, che associati ad una piastra o ad una spazzola lisciante, vi possono garantire un effetto seta. Una volta ottenuta la chioma liscia, occorre capire quale può essere la vostra acconciature ideale; se hai capelli sottili conviene optare per tagli scalati, se invece hai capelli grossi e folti, puoi optare con tagli geometrici.

Frangia? Quale tra shatush e balayage?

Se hai pochi capelli e sottili bisogna evitare la riga in mezzo, preferibile un ciuffo voluminoso. La Frangia non è ancora passata di moda, è perfetta per visi ovali, mette in risalto i lineamenti, in particolare gli occhi. Tra i tagli lisci, quelli con Frangia vanno per la maggiore, piena e compatta o più easy e leggera, corta o lunga che sia.

Tra le pettinature le più cool sono le classiche trecce o i raccolti, per creare giochi di luce sulla testa, ricordati che le chiome medio lunghe dal liscissimo effetto seta sono quelle su cui rendono meglio le sfumature di colore. Per andare un po’ fuori dagli schemi, prestando a dare risalto alle medie lunghezze, si può realizzare un modaiolo shatush o il bayage.

In estate i capelli crespi sono un problema, ci sono dei sistemi per risolverli, uno di questi è il trattamento della cheratina. È una procedura cosmetica lisciante che rende il capello morbido, lucente e setoso. La cheratina è una proteina prodotta dal nostro organismo e presente in percentuale su capelli, pelle e unghia, per questo motivo è alla base di molti prodotti cosmetici. Si usa effettuando un lavaggio con shampoo alcalino e un’applicazione del prodotto lisciante, si risciacqua e si fa la piega con uso finale della piastra. Il costo medio va dai 100 ai 400 euro, la durata dei risultati va da 2 ai 4 mesi.

