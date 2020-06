I casi misteriosi di coronavirus potrebbero cambiare la sequenza temporale del virus

La California sta indagando su un gruppo di morti misteriose, con sintomi simili al coronavirus, mesi prima che il primo caso ufficiale fosse riportato negli Stati Uniti. Secondo il Los Angeles Times , uno di questi casi è quello di Jeremiah DeLap che è morto a letto il 7 gennaio, a causa di liquido nei polmoni. La Cina ha annunciato la sua prima morte per COVID quattro giorni dopo. DeLap ha lavorato come imbianchino vicino all’area sciistica di Aspen.

La California sta indagando su un gruppo di morti misteriose, con sintomi simili al coronavirus, mesi prima che il primo caso ufficiale fosse riportato

La fonte dell’infezione di Aspen non è mai stata determinata. Ma secondo Pitkin County Health , alcuni pazienti affetti da coronavirus hanno riportato sintomi a partire dal 20 dicembre. DeLap ha telefonato a sua madre il giorno della sua morte, dicendole che si sentiva male. “Aveva difficoltà a respirare e gli ho detto che avrebbe dovuto cercare di effettuare cure urgenti”, ha detto al Times sua madre Maribeth Cortez .

“Mi ha detto che mi avrebbe parlato più tardi e che se ne stava andando a letto.” Fu trovato morto poche ore dopo. Il coroner della Contea di Orange non ha identificato l’organismo che aveva infettato DeLap. Ma ha scoperto che un polmone era così congestionato da aver quasi raddoppiato il suo peso e aveva una febbre estrema. La morte di DeLap è uno dei nove casi da fine dicembre a marzo attualmente sotto inchiesta da parte del Dipartimento della sanità pubblica della California.

In ciascuno dei casi, le autopsie iniziali hanno attribuito la loro morte a polmoni congestionati, polmonite o coaguli di sangue. I Centri statunitensi per il controllo delle malattie hanno registrato il primo decesso per COVID-19 il 6 febbraio. Ma le prove ora indicano che il coronavirus circola nella comunità molto prima.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus nelle acque: il veicolo attraverso cui serpeggiava silenzioso già da Dicembre 2019, le ultime news

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube