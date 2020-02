I cibi alleati della corsa: quali sono e impariamo ad usarli

La corsa è una di quelle attività che riduce, e non poco il rischio di morte, parliamo di una percentuale che può arrivare fino al 30%, non è importante se la corsa è di un percorso breve o di un percorso lungo, se si corre forte o se si va a passo lento, secondo degli studi è già importante camminare figuriamoci poi correre.

Correre fa bene e riduce i rischi di malattie, ma ci sono anche alcuni cibi alleati della corsa: ecco quali

Correre comporta giovamento e minor rischio sia in campo cardiologico che per prevenire i tumori. Degli studi addirittura associano la corsa ai benefici per la mente e di conseguenza effetti positivi su funzioni cognitive e memoria, quindi correre serve a tutti.

La cosa che ci deve interessare ed è importante sapere che esistono dei cibi che sono alleati della corsa, ecco quali:

Yogurt magro: fornisce un buon apporto di carboidrati e proteine

I broccoli: ricchi di vitamina C, favorisce la formazione di collagene, rafforza muscoli e ossa

Frutti di bosco: ricchi di antinfiammatori e antiossidanti, aiutano proprio per i dolori dopo fatto gli allenamenti, ricchi di potassio e vitamina C

Banane: sapete che mangiare una banana insieme ad una tazza calda prima di allenarsi aumenta la vostra velocità, l'energia e i tempi di recupero

Bagel ccon burro di arachidi: soluzione veloce e semplice, facile da digerire e in più ci fornisce proteine e carboidrati.

Salmone selvatico: fa parte di quel cibo più raccomandato, è ricco di grassi omega 3 e risultano molto salutari per il cuore

Carne bovina: troppa carne rossa come ben sappiamo non fa bene, è troppo ricca di ferro, e allora quale cosa migliore di integrare la nostra alimentazione con i cereali e con i legumi che possono essere fagioli e piselli, poi vanno bene anche le verdure a foglia verde.

