I coaguli di sangue uccidono i pazienti con coronavirus: i medici si chiedono il perchè

La diffusione di coaguli di sangue nei nuovi pazienti affetti da coronavirus sta diffondendo un allarme tra i dottori e i ricercatori negli Stati Uniti. I medici descrivono i pazienti con coaguli di sangue nelle gambe nonostante siano diluiti nel sangue. Le autopsie rivelano polmoni pieni di piccoli grumi. Come riporta il Washington Post mercoledì, i medici affermano che si trovano ad affrontare “casi bizzarri e inquietanti che non sembrano seguire i libri di testo su cui si sono formati”. Il modello è diventato troppo significativo – e spaventoso – per essere ignorato. Il coronavirus e la sua malattia, COVID-19, attaccano i polmoni, ma questi coaguli di sangue stanno comparendo dove non dovrebbero essere.

Nel rapporto, Lewis Kaplan, un medico dell’Università della Pennsylvania e capo dell’American Society of Critical Care Medicine, ha affermato che i pazienti affetti da coronavirus stanno coagulando anche più dei malati di cancro o di quelli che soffrono di gravi traumi. “Il problema che stiamo riscontrando è che mentre capiamo che esiste un coagulo, non capiamo ancora perché ci sia un coagulo“, ha detto Kaplan al Washington Post. “Non lo sappiamo. E quindi abbiamo paura.” Mentre il mistero persiste, alcuni centri medici stanno prescrivendo a ogni paziente COVID-19 piccole dosi di fluidificanti del sangue. I medici dicono che alcuni pazienti arrivano in ospedale con livelli di ossigeno sorprendentemente bassi – così bassi che normalmente sarebbero inconsci o vicini alla morte.

Donne in gravidanza asintomatiche improvvisamente vanno in arresto cardiaco. I pazienti che, secondo tutte le misure convenzionali, sembrano avere una malattia lieve, vedono peggiorare in pochi minuti la propria condizione morendo in casa. Senza schemi chiari in termini di età o condizioni croniche, alcuni scienziati ipotizzano che almeno alcune di queste anomalie possano essere spiegate da gravi cambiamenti nel sangue dei pazienti. La preoccupazione è così acuta che alcuni gruppi di medici hanno sollevato la controversa possibilità di somministrare fluidificanti del sangue preventivo a tutti i soggetti con coronavirus covid-19 – anche quelli in grado di sopportare la loro malattia a casa.

I coaguli di sangue, in cui il liquido rosso diventa gelatinoso, sembrano essere l’opposto di ciò che si verifica nei casi di Ebola, Dengue, Lassa e altre febbri emorragiche che portano a sanguinamenti incontrollati. Ma in realtà fanno parte dello stesso fenomeno e possono avere conseguenze altrettanto devastanti. Le autopsie hanno mostrato i polmoni di alcune persone pieni di centinaia di micro coaguli. I coaguli di sangue di dimensioni maggiori possono rompersi e viaggiare nel cervello o nel cuore, causando un ictus o un infarto. Sabato, l’attore di Broadway Nick Cordero, 41 anni, ha subito l’amputazione della gamba destra dopo essere stato infettato dal nuovo coronavirus soffrendo di coaguli che hanno impedito al sangue di arrivare alle dita dei piedi.

Lewis Kaplan, un medico dell’Università della Pennsylvania e capo della Society of Critical Care Medicine, ha affermato che ogni anno i medici curano le persone con complicanze della coagulazione, da quelle con cancro alle vittime di gravi traumi, “e nemmeno loro si coagulano in questo modo”.

