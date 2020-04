I concorsi scuola si faranno ad agosto e ottobre 2020

Arrivano notizie ufficiali anche per i concorsi scuola 2020. Dopo la decisione della ministra Azzolina di non riaprire le scuole per il 18 maggio, ma di farlo direttamente a settembre 2020, finalmente arrivano maggiori chiarimenti anche per quanto riguarda l’argomento concorsi scuola 2020 che, come sappiamo, dovevano svolgersi sempre durante il mese di maggio. Anche questa decisione è stata presa dalla stessa Ministra Azzolina che, appoggiata dai 5 stelle, ritiene possibile lo svolgimento dei quattro concorsi scuola nei mesi di agosto e ottobre 2020. Vediamo qualche informazione in più.

I concorsi scuola 2020 si faranno ad agosto ed ottobre

Quello dei concorsi scuola è stato un altro tema delicato per il MIUR ed in particolare per la ministra Azzolina stessa, la qualeha subìto una forte pressione sotto molti aspetti.

Se da una parte, infatti, la Azzolina non rinunciava a bandire i concorsi a fine aprile, dall’altra, invece, c’era il sottosegretario del ministero a chiedere che tali concorsi venissero annullati.

Il problema, come sappiamo, era la modalità del loro svolgimento che poteva rischiare di essere una situazione di contagio.

Addirittura la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone suggerì di svolgre i concorsi per via telematica, ma non ricevette alcuna risposta in merito.

Comunque sia, dopo tante peripezie, ci siamo, ci sono finalmente delle risposte anche riguardanti il problema dello svolgimento di tali concorsi scuola.

Come anticipato sopra, la ministra Azzolina ha deciso che tali concorsi si svolgeranno nei mesi di agosto e ottobre 2020.

Il grande concorso ordinario previsto per tutti i gradi di istruzione della scuola italiana sarà svolto nel mese di ottobre e le domande potranno essere fatte dal 15 giugno al 31 luglio.

Mentre il concorso straordinario per le scuole superiori e la procedura abilitante si svolgeranno nel mese di agosto. In tal caso le domande potranno essere inviate dal giorno 28 maggio al 3 luglio.

Per adesso, non ancora sono note le modalità e gli ambienti in cui verranno svolte le prove. Attendiamo, pertanto, ulteriori informazioni e aggiornamenti.

