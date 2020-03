I crampi muscolari: ecco come combatterli

I crampi muscolari sono quei fastidiosi dolori improvvisi e acuti che si avvertono in particolare agli arti inferiori dopo uno sforzo oppure quando si è a riposo, in particolare sono gli anziani a soffrirne anche se alla persona giovane spesso è il polpaccio ad essere interessato.

Ma a cosa sono dovuti i crampi muscolari? Come si combattono?

Ma alla fine ci chiediamo quali possono essere le cause dei crampi muscolari?

possono venire alle donne in gravidanza per chi soffre di sistema nervoso chi ha problemi con i vasi sanguigni per chi soffre con la tiroide per chi soffre con i reni effetti collaterali di alcuni farmaci abuso di sostanze disidratazione carenza di sali minerali sforzo muscolare eccessivo

Cercando di fare chiarezza caso per caso possiamo cercare di trovare dei rimedi che ci possano aiutare a fare in modo che non si generi un crampo muscolare, ecco come:

idratazione: bere molto, in particolare quando si fa attività fisica, almeno due litri di acqua al giorno, e se non vi fa piacere bere acqua, potete consumare tè, succhi e centrifughe fatte in casa

bere molto, in particolare quando si fa attività fisica, almeno due litri di acqua al giorno, e se non vi fa piacere bere acqua, potete consumare tè, succhi e centrifughe fatte in casa un apporto giusto di sali minerali: per contrastare l’insorgere dei crampi muscolari bisogna mangiare alimenti ricchi di potassio, calcio e magnesio con latte e suoi derivati, legumi, cereali integrali, frutta e verdura e almeno quattro volte a settimana il pesce

per contrastare l’insorgere dei crampi muscolari bisogna mangiare alimenti ricchi di potassio, calcio e magnesio con latte e suoi derivati, legumi, cereali integrali, frutta e verdura e almeno quattro volte a settimana il pesce prediligere alimenti ricchi di vitamina E: ottimi a questo scopo noci, asparagi, frutti di bosco, pomodori, verdura a foglie verdi, avocado, cereali integrali

ottimi a questo scopo noci, asparagi, frutti di bosco, pomodori, verdura a foglie verdi, avocado, cereali integrali preparazione fisica: prima di iniziare una qualunque attività fisica è necessario fare almeno 10 minuti di stretching in modo da allungare i muscoli

prima di iniziare una qualunque attività fisica è necessario fare almeno 10 minuti di stretching in modo da allungare i muscoli evitare troppa vita sedentaria: essendoci una ridotta circolazione sanguigna il consiglio è cercare di camminare 30-40 minuti al giorno, meglio a passo svelto. Fare commissioni e salire scale invece di prendere l’ascensore può essere molto salutare

Se vi dovesse venire un crampo muscolare non c’è bisogno dell’intervento di un medico. Per alleviare subito il dolore, che sia al polpaccio, gamba o piede, basta distendere il muscolo per poi massaggiarlo cercando di dare calore al punto interessato.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube