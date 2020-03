I guanti durante il Coronavirus, come e quando usarli

Oltre alla mascherina, all’amuchina e alle regole di igiene salutare basilari, un altro aiuto contro il Coronavirus sono i guanti, i quali si dimostrano essere davvero utili ed efficaci. Esistono, però, dei modi e delle occasioni giuste in cui doverli usare e a spiegarlo in questi giorni è stato direttamente l’Isituto Superiore di Sanità, il quale ha addirittura dedicato una pagina all’uso giusto dei guanti dal titolo “Attenzione… a come usi i guanti”. Vediamo cosa c’è scritto al suo interno.

I guanti contro il Coronavirus, l’ISS ci dice come e quando devono essere usati

L’Istituto Superiore della Sanità inizia il suo discorso relativo ai guanti rispondendo ad una domanda che può sembrare stupida, ma che in tempi come questi non lo è affatto.

Tale domanda è: come bisogna utilizzare i guanti?

Come prima cosa, l’Istituto Superiore della Sanità sottolinea che i guanti sono utili per la prevenzione da Coronavirus, ma non basta semplicemente indossarli: bisogna seguire delle regole.

Ci tiene, poi, a sottolineare come i guanti non sostituiscono il lavaggio delle mani quando questo viene richiesto: i guanti ed il lavaggio delle mani per almeno 20 secondi sono due cose differenti, aventi delle funzioni altrettanto diverse.

L’ISS continua col dire che i guanti devono essere ricambiati ogni volta che vengono sporcati ed eliminati nel modo più corretto gettandoli nei rifiuti indifferenziati.

Usare i guanti non ci permette di ignorare le regole: quando li indossiamo dobbiamo comunque stare attenti a non toccare naso, occhi e bocca.

Spesso si indossano i guanti quando si va a fare la spesa per toccare e prendere i prodotti che ci interessano e una volta rientrati a casa bisogna gettarli.

Stessa cosa deve essere fatta in qualsiasi contesto in cui è necessario toccare qualche oggetto.

Passiamo adesso all’altra domanda: quando bisogna indossare i guanti? Sono necessari in ogni contesto in cui si va? Oppure sono superflui?

L’Istituto Superiore di Sanità sostiene che i guanti debbano essere usati in alcuni ambienti lavorativi: tipico in questo caso è il mondo della pulizia in cui tutti gli addetti ne devono indossare un paio.

Ma anche chi lavora nell’ambito della ristorazione e del commercio di alimenti, oltre a chi lavora in ospedali e a contatto con i malati.

