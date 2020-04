I guanti per il Coronavirus se usati male è meglio farne a meno

Per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus e per evitare possibili contagi, è sempre stato consigliato di usare mascherina e guanti. Non tutti però riescono ad usare i guanti in modo corretto, anzi, se usati male è meglio non usarli proprio.

Coronavirus: i guanti bisogna usarli in modo corretto, sennò è meglio non usarli proprio

Gli esperti consigliano che per evitare i contagi, bisogna usare la mascherina e i guanti, ma proprio con questi ultimi se non vengono usati in modo corretto, è meglio non utilizzarli. Purtroppo in questi giorni si vedono in televisione personaggi che si vogliono rendere utili per sensibilizzare le persone a non diffondere il contagio, ma molti riescono a dare solo consigli errati.

Dare indicazioni sbagliate di come si usano i dispositivi di protezione è errato, stiamo parlando di chi ultimamente sta spiegando di come usare i guanti, la maggior parte in modo completamente sbagliato, così da indurre gli esperti a dire che se non vengono usati è meglio.

Per chi non fosse ancora chiaro, il virus si trasmette solo da naso, occhi e bocca e non per via della cute. Infatti i guanti non servono per evitare di contagiarsi, ma per evitare che il virus si attacchi alle nostre mani con il rischio che poi se ci andiamo a toccare la faccia ci possiamo contagiare.

Il problema è che se i guanti vengono messi in modo sbagliato è meglio non metterli proprio. Il problemi che molti che mettono i guanti erroneamente si toccano lo stesso la faccia, e allora a questo punto non servono. La situazione migliore è quella di non dimenticarsi mai di igienizzarsi le mani portando con voi sempre amuchina e igienizzanti e lasciare perdere i guanti.

A questo proposito il medico igienista dell’Istituto Superiore della Sanità ha specificato come i guanti possono diventare un motivo di contagio, devono essere sostituiti spesso e in particolare quando si toccano possibili superfici infette e sporche. E’ assolutamente vietato toccarsi occhi, naso e bocca quando si indossano i guanti e sostituirli ogni volta che vengono tolti senza mai riutilizzarli. Attenzione se li indossate, quando li togliete bisogna sfilarli al contrario.

