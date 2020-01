I migliori smartphone Android: fascia prezzo medio-alta

Il 2020 non poteva non aprirsi con un buon elenco di suggerimenti su quali potessero essere i migliori smartphone con sistema Android con una fascia di prezzo medio, cioè piuttosto accessibile in relazione alla qualità. Quelli che variano da un prezzo tra i 300 e i 500 Euro.

i migliori smartphone Android per qualità e prezzo

Xiaomi Realme X2 Pro è probabilmente tra i più riusciti smartphone disponibili al momento, capace di convincere esperti del settore e consumatori, con un prezzo ufficiale di 399 Euro, nella versione da 6/64 GB. I primari punti di forza di questo smartphone sono le sue prestazioni superiori alla media, grazie ad un processore Snapdragon 855+, ma anche l’ottimo schermo con refresh rate di 90Hz, una ricarica di batteria da 50W, l’ottima solidità costruttiva e soprattutto il buon comparto fotografico.

Red Magic 3s è invece lo smartphone perfetto per i videogiocatori, con un comparto eccellente per il gaming portatile, ma non solo, sebbene non spicchi come qualità nelle fotocamere. Al prezzo di 479 Euro, lo smartphone garantisce ottime prestazioni col suo processore Snapdragon 855+, vanta un ottimo schermo con refresh rate di 90 Hz e spicca, come detto, nelle funzionalità per il gaming (LED RGB, trigger e altro ancora), inoltre vanta un’ autonomia imbattibile ( con batteria da 5000 mAh).

Oppo Reno 2 è una delle scelte più consigliabili tra i migliori smartphone Android, con un prezzo solitamente al di sotto dei 300 Euro, nella variante 8/128 GB. Oppo Reno 2 è capace di ottima autonomia e di scatti fotografici superiori alla media, inoltre grazie ad un design di ottimo livello e una buonissima solidità costruttiva.

