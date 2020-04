I nipoti possono vedere i nonni, se i genitori sono contrari

I nonni hanno il diritto di beneficiare della presenza dei nipoti. D’instaurare quel rapporto fatto di gioia, tenerezza, abbracci e tanto affetto. Il legame che si crea tra nonni e nipoti è inteso, tanto da arricchire entrambi. Per i nonni incontrare i nipoti per trascorrere del tempo, studiando, giocando o impasticciando dovrebbe essere un normale momento di vita quotidiana. Tuttavia, non è sempre così, troppo spesso viene varcato il confine che passa dalla quotidianità alla anormalità.

Troppi i genitori che proibiscono ai figli di vedere i nonni. A volte basta poco per far scatenare la paranoia, un litigio di troppo e, si rompe quel rapporto gioioso che nulla c’entra con il battibecco motivo di rottura. Ma, diventa il mezzo per inasprire i dissapori.

Un diritto troppo spesso ignorato

Laddove non è possibile o improponibile mediare al fine di sanare la contesa, è bene sapere che rientra nel diritto dei nonni quello di vedere i nipoti, e non solo. In quanto, antenati hanno il diritto di istituire e conservare il rapporto instaurato con i nipoti. Sulla tutela del rapporto tra nonni e nipoti esistono molte sentenze italiane e della CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo che si sono schierate a salvaguardia del rapporto di parentela. In alcuni casi, la figura del nonno è stata parificata al ruolo dei genitori.

Quando si ricorrere al giudice?

Di conseguenza, laddove ai nonni fosse impedito di vedere i nipoti, questi ultimi potrebbero ricorrere al giudice minorile, affinché, disponga i provvedimenti a tutela dei minori così come disposto dall’articolo 317 bis codice civile. In questo caso, il giudice stabilirà anche i giorni di visita al fine di contribuire alla crescita dei nipoti. Per salvaguardare non solo di diritto dei nonni di vedere i nipoti, ma anche di tutelare il diritto dei nipoti di stare con i nonni, instaurando un rapporto duraturo nel tempo.

I genitori possono obbligare i nonni a non vedere i nipoti?

La Cassazione Civile Sezioni I con la sentenza n. 1115 del 24 febbraio 1981, ha chiarito che i genitori, non possono intervenire obbligando i nonni a non vedere i nipoti, senza un valido motivo. All’opposto devono consentire nell’interesse dei figli di poter beneficiare della presenza dei nonni, quindi mantenere un percorso di crescita equilibrato.

Resta da dire che, nella maggior parte dei casi l’Ordinamento Giuridica interviene a favore del rapporto tra nonni e nipoti, ma va sottolineato che l’interesse primario si riferisce a tutelare i minori.

