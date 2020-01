I nostri reni devono mantenersi sempre in salute: ecco i 7 alimenti che li aiutano

I reni nel nostro corpo hanno funzioni molto importanti, hanno la forma di fagiolo ed è di importanza fondamentale mantenerli sempre in salute con una giusta alimentazione. Il loro compito è filtrare i minerali nel sangue, le sostanze tossiche, filtrano i materiali da scarto, i farmaci e le sostanze tossiche, mantengono l’equilibrio dei fluidi e aiutano a regolamentare la pressione sanguigna.

Andiamo a vedere quali sono i 7 alimenti che aiutano a mantenere in salute i nostri reni

Non dare importanza alla salute dei reni potrebbe portare a delle conseguenze sulla salute come: insufficienza renale, ipertensione e anemia. Ma vediamo quali possono essere i 7 alimenti che li possono aiutare:

1)I cetrioli: contengono molta acqua e delle quantità basse di potassio, per cui utili per purificare i reni.

2)Le mele: ricche di antiossidanti, ottime come fonte di vitamina C e hanno un basso contenuto di potassio. La presenza di pectina aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e glucosio.

3)I peperoni rossi: buone quantità di licopene che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie che possono ridurre la pressione alta e quindi aiutare i reni, bassi anche i livelli di potassio.

4)Gli spinaci: ricchi di vitamina C, A e K e in più acido folico, beta carotene e magnesio, sono un toccasana per la salute dei reni.

5)Le cipolle: poco potassio e presenza di cromo, hanno buoni contenuti di flavonoidi e antiossidanti aiutano ad abbassare la pressione sanguigna e di conseguenza sono un grosso aiuto per i reni.

6)L’aglio: molto utile nella disintossicazione grazie ai suoi poteri antiossidanti. Il suo contenuto, l’allicina, a detta di molti esperti aiuta molto la salute dei reni, riduce lo stress ossidativo e l’ipertensione.

7)I mirtilli: aiutano molto a ridurre le infiammazioni grazie alla presenza di antiossidanti e vitamine; alcuni studi affermano che proteggono dal cancro e incrementano la funzione renale.

