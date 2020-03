I nutrizionisti ci avvertono: occhio alle calorie stando chiusi in casa

I nutrizionisti tengono ad avvisare tutte le persone che sono chiuse in casa per l’emergenza da Coronavirus, a fare molta attenzione all’alimentazione, innanzitutto la sera carni bianche e proteine per poter alzare le difese immunitarie, e in questi giorni un po’ di cioccolata al latte, senza esagerare, fa produrre l’ormone del buon umore, la serotonina.

Attenzione all’alimentazione in questi giorni: ottime le uova e i legumi

Mantenere la linea in questi giorni di emergenza Coronavirus stando chiusi in casa e praticamente una cosa impossibile. Lo stretto contatto con gli alimenti, la sedentarietà e il non potersi svagare, sono tutti elementi che vanno contro la nostra salute.

Un recente intervento del professor Calabrese ci spiega come fare per cercare di limitare i danni in quanto in questi giorni non facciamo altro che passare dal frigo al divano, dallo stare in tavola e risederci, aumentando le calorie assunte e non riuscendo a bruciarle.

Attenzione in particolare ai bambini e alle persone con patologie particolari, possono rischiare alla fine di questi giorni di quarantena se ci va bene a mettere 4-5 chili, per chi esagera ed ha predisposizione rischia l’obesità.

La prima cosa è cercare di suddividere nella giornata in 6-7 pasti leggeri, abbiamo bisogno di proteine e non dobbiamo togliere i carboidrati come pasta, riso, legumi e mais, e ancora assumere carne, prosciutto, yogurt, latte, uova e formaggio.

Poi per allontanare la depressione che in questi giorni può prendere chiunque, consigliamo del cioccolato a latte, ottimo un pezzettino la sera prima di andare a dormire, datela anche ai bambini, contiene serotonina, l’ormone del buon umore.

Ecco un menù tipo della giornata

Iniziamo dalla colazione che non deve essere assolutamente saltata; latte e caffè sicuramente accompagnati da fette biscottate con marmellata o cereali o frutta secca. A metà mattinata uno yogurt o una fettina di torta. A pranzo pasta o riso con legumi e un frutto. Nel pomeriggio un gelato, possibilmente alla frutta. Per cena le varietà sono tante, partiamo da un passato di verdure o carne bianca o carne rossa o uova, il contorno verdure a vapore o alla griglia, una fettina di pane integrale, un frutto e se vi piace un bicchiere di vino rosso. Evitare tutti i tipi di grassi.

