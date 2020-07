I pazienti guariti dal coronavirus riportano dolori misteriosi mesi dopo

Alcuni pazienti affetti da coronavirus sono sempre più colpiti da dolori misteriosi anche mesi dopo che sono stati dichiarati guariti, secondo un rapporto. “Quello che stiamo vedendo è assai spaventoso”, ha detto al Times of Israel il prof. Gabriel Izbicki del centro medico Shaare Zedek di Gerusalemme. “Più della metà dei pazienti, settimane dopo il test negativo, è ancora sintomatica.” Invece dei sintomi tipici di COVID-19, tuttavia, molti pazienti riportano dolore in luoghi completamente inaspettati, ha detto al giornale Eran Schenker, direttore di una clinica nella città di Bnei Brak.

“Può apparire nelle braccia, nelle gambe o in altri luoghi in cui il virus non ha un impatto diretto”, ha detto Schenker. “Se chiedi del livello di dolore su una scala da 1 a 10, può essere 10, con la gente che dice di non riuscire a dormire”, ha detto al giornale. “Alcuni di loro hanno avuto il coronavirus a marzo, quindi dovrebbero essere stati recuperati da mesi”, ha sottolineato, dicendo che i dolori a lungo termine non sono correlati a quanto gravemente fossero malati mentre erano infetti.

I medici hanno effettuato tac su questi pazienti ma da esse non risulta nulla. Alcuni pazienti dicono di sentire più dolore adesso che quando avevano il coronavirus. In un caso addirittura il paziente fatica a camminare per via dei dolori e dice di sentirsi tutto rotto.

Come con quasi tutto ciò che è collegato al coronavirus, la completa novità dei sintomi li rende quasi impossibili da trattare. “Gli antidolorifici bloccano il dolore ma non alleviano la fonte, ma non sappiamo come affrontare la fonte e non puoi usare antidolorifici per il resto della tua vita”, ha detto Schenker.

