I peli dal naso? Fate attenzione, può essere rischioso toglierli

Avere i peli che fuoriescono dal naso, può essere davvero una cosa brutta e antiestetica e poco apprezzata anche per chi vi vede, fate attenzione quando li togliete può diventare molto rischioso. Secondo gli esperti sicuramente togliere i peli dal naso non è una scelta salutare, è solo una scelta estetica.

Vediamo quali sono i pro e i contro di togliere i peli dal naso secondo gli esperti

Per togliersi i peli dal naso vengono usate delle pinzette o dei tagliapeli appositi; una scelta dettata da un fatto estetico, ma non tutti sanno che ogni pelo è posto all’interno di un poro e in collegamento a dei vasi ematici che sono particolarmente sensibili.

Una volta tolto il pelo, il poro rimane scoperto e di conseguenza per quella parte si può correre un rischio infezione alto. Altro fattore importante del naso, e che fino a quando c’è ha una funzione come filtraggio delle particelle d’aria che se respirate possono essere pericolose.

Attenzione devono fare tutti quelli che hanno il vizio di toglierseli da soli e che invece di usare la pinzetta le tolgono con le dita; così facendo il pericolo diventa alto, il rischio è quello di introdurre germi nelle narici.

Secondo gli esperti la migliore soluzione per togliere i peli dal naso è quella di usare delle forbici apposite, sono state progettate apposta per togliere i peli dove è difficile arrivarci, tra cui nel naso. Il consiglio è quello che quando si usano queste forbici, bisogna mettersi davanti ad uno specchio, ci vuole una buona luce e prima di fare l’intervento, pulire bene il naso e disinfettare le forbici.

Un altro consiglio, è togliere giusti i peli superflui in quanto come detto già prima, ci servono per filtrare le particelle dell’aria, con i peli che sono in grado di fermare batteri, virus, pollini, allergeni, acari e tutte le altre impurità molto pericolose.

