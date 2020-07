I produttori di auto chiedono all’Europa di rimandare il nuovo standard sulle emissioni Euro 6

Le devastazioni che la pandemia di Coronavirus ha causato in Europa, con la chiusura di quasi tutte le fabbriche nel Vecchio Continente per un lungo periodo di tempo, vanno ben oltre un ritardo nella consegna delle unità ordinate. In realtà, ciò che preoccupa maggiormente i produttori di auto è la capacità di soddisfare il nuovo standard sulle emissioni che entrerà in vigore il primo giorno del 2021. I produttori di auto hanno già annunciato il mancato rispetto dei limiti rigorosi, date le circostanze e chiedono all’Unione Europea di rimandare l’appuntamento con i nuovi limiti. Questo soprattutto per un problema di mancata omologazione di queste auto. L’ACEA è tornata nella mischia chiedendo una proroga di sei mesi per ritardare l’entrata in vigore della regola.

Il nuovo standard sulle emissioni Euro 6 entrerà in vigore l’1 gennaio 2021, ma i produttori di auto chiedono all’Unione Europa un rinvio

Mike Manley, CEO di FCA e anche dell’Associazione dei produttori, sottolinea che “Sebbene i marchi automobilistici possano produrre un’auto che soddisfi perfettamente tutti i requisiti della norma sulle emissioni Euro 6, non può essere venduta fintanto che non vi è alcuna omologazione sulla carta ». Secondo ACEA, le circa 600.000 unità già prodotte non potevano essere messe in vendita dal 1 ° gennaio 2021 senza l’approvazione delle autorità di omologazione, anche per le 2.100 richieste di approvazione in sospeso. Il problema è così grave che i marchi hanno pensato ad una sola soluzione molto radicale: interrompere la produzione fino a quando la situazione non ritorni normale e possa ricevere approvazioni, evitando di generare un magazzino così grande.

Per ora, l’ Unione europea è rimasta in silenzio, sebbene Manley abbia ricordato al commissario che la stessa domanda dell’ACEA, è stata accolta da altri paesi. Questo è il caso della Cina e del Giappone, paesi che hanno applicato una moratoria di sei e tre mesi, rispettivamente. Resta da vedere quale decisione prenderà l’Europa a questo proposito.

