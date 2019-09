I regali di laurea con cui è impossibile fare brutta figura

Oggi, a differenza di ieri, sono molti i ragazzi che decidono di intraprendere la carriera universitaria per poter avere quel titolo di laurea in grado di dar loro quella marcia in più, quel qualcosa in più per poter avere offerte di lavoro migliori rispetto ad altre. E di conseguenza, se ci sono più persone che hanno questa intenzione dovrete iniziare a mettere tra i vostri pensieri il regalo di laurea giusto da poter fare in quell’occasione che prima o poi si avvicinerà. Non avete idea, vero? Vediamo qualche aiuto che non guasta mai.

Regali per la laurea, le idee di base da cui prendere spunto

Se non si sa proprio da dove iniziare, allora vi diciamo di buttarvi sul classico: da un orologio molto importante, ad una penna stilografica.

Non dimenticate poi la borsa da lavoro che segna l’entrata in definitiva di quella persona nel mondo del lavoro, il mondo dei grandi praticamente.

Queste tre tipologie di regali classici non solo non tramontano mai, ma sono consigliati sia per un lui che per una lei.

Se poi vi volete distinguere e volete rompere con la tradizione che ne dite di un bel paio di occhiali da sole? Sicuramente sarà un regalo molto apprezzato dato che tutti li desiderano, ma non sempre ricordano di comprarli.

Per le femminucce andrebbero bene anche bracciali, orecchini, collane ed anelli importanti. Ma non vi dimenticate dell’immancabile bracciale Pandora a cui aggiungere un ciondolo specifico.

Certo, c’è anche la variante dei maschi: bracciali, collane e anelli, ma raramente i maschi vogliono i gioielli come regali.

Un’altra bella idea sarebbe quella di regalare un viaggio fuori, un weekend magari, o in Italia oppure all’estero, in base ai desideri della persona.

Per le persone con uno spirito più tecnologico consigliamo qualsiasi oggetto dell’ambito: dal kindle, con cui si possono leggere gli e-book, agli ultimi orologi digitali che possono monitorare l’attività sportiva di una persona.

Potete anche andare sul sicuro: cellulari oppure dei pc che possono sempre fare comodo. Ma anche qualche pezzo di pc che il vostro amico o la vostra amica non è riuscito a comprare.