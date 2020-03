I regali economici da fare a distanza ai propri amici

Quello che stiamo vivendo in queste settimane a causa del coronavirus è qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato. Fortunatamente la maggior parte di noi è colpita solo indirettamente dal virus, quindi sta bene ma deve seguire le giuste regole adottate in questo periodo.

Stare chiusi in casa tutto il giorno, per settimane e senza poter vedere gli amici è una vera sofferenza. Perché anche se necessaria fa sempre male dover stare lontano dalle persone a noi care. Il telefono e Internet permettono di rendere la lontananza meno pesante, anche quando ci sono paradossi come il non potersi vedere con persone che abitano nella nostra stessa via.

Nonostante questo bisogna andare avanti, pazientare e starsi vicini in modo alternativi. Se vi serve qualche idea per andare oltre alle telefonate, videochiamate e chat il consiglio è quello di prendere in considerazione i regali a distanza. Difatti in questo periodo i negozi sono chiusi ma molti e-commerce sono ancora operativi, così non solo potete prendere ciò che vi occorre e che non potete reperire nei negozi, ma potete anche regalare qualcosa ad amici e parenti. Basta fare l’acquisto, mettere il loro indirizzo per la consegna e il gioco è fatto.

Per avere successo non occorre scegliere cose esagerate. Anche dei regali economici possono dare grosse soddisfazioni, e il merito va anche all’effetto sorpresa che assicura un pensiero spedito in modo inaspettato.

Se vi occorrono delle idee regalo economiche per fare delle sorprese agli amici abbiamo scelto per voi 5 prodotti. Arrivano dal sito dottorgadget.it, e-commerce specializzato in idee regalo che è operativo anche in questo periodo.



Calze Birra

Avete fatto scorta di birra per superare la clausura? No? In questo caso potrebbe esserci di fronte a voi un periodo ancora più travagliato.

Le Calze Birra però possono regalare più di qualche sorriso, per un paio di calze con i colori della birra confezionate in una lattina che per materiale e dimensione sembra vera. Pronta da bere!







Kit da cucito di emergenza

Il tanto tempo a disposizione può essere impiegato per fare rammendi e piccole riparazioni sartoriali, ma avete il materiale necessario?

Con il Kit da cucito di emergenza avete sempre a portata di mano lo stretto necessario per rammendare buchi, cucire bottoni e molto altro.



Copri barba di emergenza

Le mascherine non si trovano da nessuna parte? I corpi barba non sono un’alternativa valida, ma lo sono se cercate un’alternativa spiritosa.

Almeno i vostri amici avranno la barba sempre protetta dal rischio di contagio. Anche quello da briciole e unto, perché quando ci si annoia mangiare è l’attività preferita da tutti.



Gioco di carte Malattie Mortali

Un gioco di carte per esorcizzare la paura ironizzando sulle più subdole malattie con cui ha avuto o ha a che fare l’umanità.

Ovviamente il coronavirus non c’è nel mazzo, ma è quasi certo che arriverà nelle versioni future. Il gioco è rapido e si impara senza problemi e il divertimento è assicurato. A patto che non ci siano ipocondriaci al tavolo.



Gomma Donald Trump

Una gomma per cancellare con le fattezze di The Donald, un personaggio paradossale anche (o soprattutto) nel mondo reale. In questi momenti però non ci resta che riderci su, lasciando alla gomma il potere simbolico di cancellare tutto, dal virus ai discorsi senza capo né coda.



