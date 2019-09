I segni zodiacali che avranno fortuna nel lavoro nel prossimo autunno

Il lavoro oggi può essere un problema per chi non lo ha, ma anche per chi già lo ha. Un bene per chi lo trova, ma non bene per chi ha problemi con i colleghi oppure è un lavoro che non gli piace. Sarebbe interessante sapere se le cose stanno per migliorare o sono destinate a rimanere sempre le stesse, e di conseguenza quali decisioni prendere. I segni zodiacali possono essere importanti, andiamo a vedere ora quali sono quelli che avranno un po’ di fortuna e quelli invece no.

Vediamo come andranno i segni zodiacali nel mondo del lavoro

Ariete: inizio di stagione un po’ a rilento sul punto di vista lavorativo, più positiva la situazione ad inizio anno, il consiglio è mettersi d’impegno e trovare un proprio equilibrio, così arrivare al traguardo sarà più semplice e meno faticoso.

Toro: prossimamente ci sarà un miglioramento e una crescita, favorito chi lavora in proprio. Avere pazienza e cavalcare il percorso che si sta facendo, ancora miglioramenti futuri.

Gemelli: momento di transizione, nessun miglioramento per adesso, dovete avere tanta pazienza e aspettare che arrivi il momento giusto.

Cancro: non ci saranno né miglioramenti, né peggioramenti, dovete attendere, cercate di non fare confusione, affrettare le cose vi potrebbe portare a commettere degli errori, specialmente se siete in proprio.

Leone: piccoli avanzamenti in vista, il passo lungo dell’avanzamento finale avverrà ma non ora, l’inizio del prossimo anno potrebbe essere l’anno buono.

Vergine: approfittate della calma piatta di questo periodo, vi aiuterà a riflettere e migliorare il vostro stato lavorativo sia sul campo di mettervi in proprio sia per un’avanzamento di carriera, non agite d’impulso.

Bilancia: non ci sono al momento prospettive di miglioramento, dovete avere pazienza e attendere. Se volete cambiare, imparate prima.

Scorpione: momento di piena soddisfazione per questo segno, c’è una crescita continua, riuscirete a realizzare i vostri desideri.

Sagittario: c’è una frenata, non prendetela come una bocciatura, è solo un rallentamento, fatevene una ragione, non siate impulsivi.

Capricorno: momento delicato per chi lavora a contatto con il pubblico, ci sono delle incognite nel vostro futuro, accettate il periodo per quello che è, chiudete tutte le questioni lasciate in sospeso, così sarete pronti nel caso arriverà qualcosa di nuovo.

Acquario: la vostra calma vi aiuterà ad essere ottimisti, per ora non si muove niente, speranze ci sono per l’inizio dell’anno nuovo.

Pesci: avanzamenti e prospettive positive in più parti, dovete riflettere e decidere dove avanzare, il consiglio è quello di esplorare bene le possibilità che avete, così da poter prendere la decisione giusta.

Infedeltà: quali sono i segni zodiacali che tradiscono di più?