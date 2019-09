I segni zodiacali e le loro ossessioni, manie, tic: a quale appartieni

Tutti abbiamo dei tic, delle manie, delle ossessioni durante l’arco della nostra giornata, della nostra vita, e di questi alcuni sono incontrollati e si portano dietro addirittura dalla nascita, altri invece sono una conseguenza della vita che uno fa piena di periodi molto intensi e di stress. Alcune di queste manie sono strettamente correlate al vostro segno zodiacale, e per questo ora andremo a scoprire quali sono e a chi appartengono.

Vediamo quali sono le manie, le ossessioni e tic che appartenete

Ariete, la vostra precisione è maniacale, attentissimo alla propria immagine, l’ariete si tocca spesso i capelli per capire se sono in ordine; tendono spesso ad interrompere gli altri se parlano per dire la loro.

Toro, molto ansioso, evidente quando si trovano in situazioni poco chiare, ossessione tipica, mordersi le labbra.

Gemelli, sono evidenti quando si trovano a disagio, quando sono molto tesi le loro manie sono muovere le gambe o mangiarsi le unghie.

Cancro, segno molto equilibrato, il disagio si manifesta solo in una occasione, essendo permaloso, quando si riceve un no.

Leone, cercano sempre di stare al centro dell’attenzione, e per questo motivo tendono ad assumere un’atteggiamento espressivo per richiamare visivamente l’attenzione degli altri.

Vergine, la sua ossessione è l’ordine, basta entrare in casa di una persona di segno vergine per scoprire la sua ossessione per la pulizia e l’ordine.

Bilancia, il suo difetto, la pigrizia, spronano gli altri a fare le cose, poi loro si mettono a dormire.

Scorpione, la loro mania è piuttosto riconoscibile, se si sentono a disagio, anche se è fuori luogo, scoppiano a ridere.

Sagittario, molto vanitosi, tra le loro manie c’è quella di sbattere spesso gli occhi, specialmente per quanto riguarda le donne.

Pesci, il loro problema è la memoria, spesso dimenticano le cose, in compenso sono persone divertenti e spumeggianti.

Acquario, segno cervellotico, con la testa sempre tra le nuvole, hanno il vizio di passarsi sempre la mano tra i capelli e guardare l’orario.

Capricorno, molto precisi, sempre in orario, hanno l’ossessione di guardare sempre l’orologio e scriversi le cose sulle agende e su planner tutte le cose che devono fare.

