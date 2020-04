I trucchi per non far appannare gli occhiali quando avete la mascherina

Di questi tempi con l’emergenza del Coronavirus, e anche per via del primo caldo, dobbiamo abituarci ad indossare la mascherina, che già può rappresentare una sofferenza, ma non è semplice per tutti, in particolare per chi porta gli occhiali, il problema non è da poco.

Indossate la mascherina e si appannano gli occhiali? Ecco alcuni trucchi per evitarlo

Il disagio in cui potreste incappare con la mascherina e se portate gli occhiali, è quello che proprio gli occhiali potrebbero appannarsi e di conseguenza vi costringono ad abbassare la mascherina, a toccarla di continuo e a muoverla.

Sono comportamenti e gesta che per l’emergenza sono sconsigliabili, toccarsi con le mani naso, occhi e faccia fanno parte di quelle cose che dobbiamo evitare. Ci sono dei trucchi però che ci spiegano come fare a non far appannare gli occhiali mentre portiamo la mascherina.

Non è difficile, ci viene mostrato su vari tutorial su Youtube, basta seguire le istruzioni e decidere quale scegliere, vediamo quali sono:

Il primo sistema prevede quello di spruzzare del liquido antiappannante sugli occhiali, e dopo qualche secondo sciacquarli con l’acqua, e così vedrete chiaro senza che si appannino i vetri anche calzando la mascherina. Il secondo metodo è quello di posizionare un fazzoletto di carta sul bordo superiore della mascherina. Il terzo sistema è quello che basta piegare il bordo superiore della mascherina.

Seguendo questi accorgimenti, potrete indossare la mascherina tranquillamente senza che i vostri occhiali si possano appannare così da evitare di toglierli di continuo per pulirli o che stiate in continuazione a spostarvi la mascherina dalla faccia.

In entrambe le operazioni, andate a compiere delle manovre sconsigliate dal momento legato al contagio del virus, e in questo momento è meglio evitare rischi, siamo sulla buona strada per uscirne e speriamo che questo avvenga presto.

