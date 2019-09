Icardi al Paris Saint Germain: il suo messaggio d’addio all’Inter fa discutere

Dopo sei mesi di telenovela, tre mesi del campionato passato e tre mesi del calciomercato, si dice finalmente addio al caso Icardi e Wanda Nara. Ieri il giocatore, nell’ultimo giorno di calciomercato, dopo aver rifiutato Napoli, Roma, Monaco e Valencia, perché voleva solo la Juventus, ha detto finalmente si al Paris Saint Germain. Dopo sei stagioni all’Inter continua a far discutere. C’è stato un messaggio lunedì sera dedicato alla sua nuova squadra e ai suoi nuovi tifosi, ha liquidato il suo addio al Biscione postando una foto attraverso Instagram Stories; nell’immagine compaiono due Icardi che si abbracciano, quello del 2013, il primo anno a Milano, e quello attuale.

La frase che ha dato fastidio i tifosi dell’Inter

Il testo lapidario, sono le uniche parole rivolte al mondo nerazzurro da parte dell’argentino, che ha voluto ricordare tutti i suoi numeri impressionanti con l’Inter e a posto l’accento sull’arrivederci; “219 presenze, 124 gol, 39 assist”. Infatti il giocatore si è trasferito a Parigi in prestito con diritto di riscatto, e potrebbe tornare all’Inter già l’anno prossimo se il PSG decidesse di non tenerlo. Sui social, e come è capitato spesso negli ultimi tempi, il popolo nerazzurro si divide, c’è chi lo rimpiange, in pochi, e poi c’è la grande maggioranza che lo ritiene egoista.

Le sue dichiarazioni dopo l’approdo in Francia non dimostrano freddezza, ma c’è tanto entusiasmo: dichiara che il suo trasferimento lo rende felice ed affronta questa grande sfida in un grande club, avendo fatto un passo in avanti nella sua carriera.

