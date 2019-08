Idee per Ferragosto 2019 se si è al mare, in montagna o in città

E’ arrivato uno dei giorni più temuti dell’anno assieme a Pasquetta e il 1° maggio: è arrivato Ferragosto. Ogni anno, il 15 di Agosto diventa un’occasione per fare qualcosa fuori casa, per fare delle attività che non sempre possiamo fare in tutti gli altri giorni dell’anno. Ferragosto significa che tutti sono in ferie, non proprio tutti, e significa anche trovare tanto traffico sulle strade. Ma significa anche una domanda: cosa fare a Ferragosto? Non vi presentiamo un elenco di eventi che è possibile trovare nella nostra bella penisola, ma piuttosto delle idee generali che potete poi ampliare da soli. Insomma, noi vi diamo la base, poi sta a voi ricamarci su.

Cosa fare nel giorno di Ferragosto 2019, le idee generali

Andiamo a dividere questo nostro argomento in diversi settori in cui poter fare qualcosa di diverso o semplicemente per stare insieme alla famiglia o ai propri amici.

Mare

Se siete a mare potete fare queste cose:

Bagno di notte : un bel falò con una chitarra, cantare con amici o parenti e allo scoccare della mezzanotte decidere di buttarsi in acqua.

Vi consigliamo una spiaggia fatta di sabbia e libera, così da non avere problemi. Magari, perché no, fare anche un bel barbecue.

Torneo di beach volley : quest’idea è proprio per i sportivi. Organizzate un bel torneo di beach può essere il compromesso per unire attività fisica e divertimento.

Gavettoni all day : cosa c’è di più bella di correre con palloncini pieni di acqua e di gettarli sui propri amici così da poter tornare un po’ bambini e divertirsi senza troppo impegno.

Montagna

Picnic : questa è l’attività must da fare se si è in montagana.

Ci vuole un bel cestino di vimini, riempitelo di cibo buono e qualche schifezza e partite con chi volete voi per una bella mangiata al fresco, con tanto di pallone, libri da leggere, coperte e voglia di rilassarsi.

Parco avventura : questa attività, ovviamente, dipende dalle molte località di montagna che mettono a disposizione dei parchi avventura coi quali ci si può divertire in sicurezza.

Date spazio al vostro lato avventuroso.

Gita a cavallo : se sempre la località ha con sé un maneggio, perché non organizzare una bella passeggiata a cavallo?

E’ un’esperienza al 100% naturale e benefica per il vostro corpo ed il vostro spirito.

Città

Giornata in piscina con gli amici : chiamate i vostri amici oppure raggruppate tutta la famiglia per andare in piscina tutti insieme a passare una giornata divertente.

Realizzare i desideri : questo è un consiglio che vi permette di sfruttare Ferragosto come un giorno in cui è possibile fare tutto quello che avete celato sempre dentro di voi.

Cinema e mostre : che ne dire di fare un salto a qualche museo, mostra oppure di andare al cinema senza quel caos che vediamo ogni giorno dell’anno?

Ma sono da citare anche i percorsi in luoghi storici, come Pompei, Paestum ed Ercolano.

Spa e terme : ferragosto può essere anche quel momento dell’anno da sfruttare per fare finalmente quel percorso spa che avevate tanto desiderato!

Città sconosciute : infine, che ne dite di passare questa giornata andando a visitare luoghi che non si conoscevano ma che sono vicini a noi?

Per la precisione, facciamo riferimento alle città che avreste sempre voluto visitare, ma non avete mai potuto farlo per i diversi impegni.

