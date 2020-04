iFix-iPhone: riparare smartphone da casa è più comodo

In questo periodo di quarantena da Coronavirus ci siamo già prodigati di segnalarvi alcune soluzioni per poter riparare smartphone restando a casa. Tra queste vi segnaliamo anche iFix-iPhone, col quale riparare smartphone, sia apple che android è ancora più comodo.

iFix-iPhone: come funziona riparare smartphone da casa

Partiamo col dire che iFix-iPhone.com oltre ad eseguire il ritiro e riconsegna a domicilio dalla sede di Roma si occupa di far prendere un appuntamento (un pò come nel caso di Booking.com, il portale degli alberghi per intenderci) dalla piattaforma presso negozianti partner di zona. Ma come funziona il servizio di iFix-iPhone? Scopriamolo insieme in pochi rapidi passaggi.

Innanzitutto occorre selezionare il negozio partner più vicino dove si può autocalcolare preventivo e prenotare, dopo fatto ciò avrete:

– una riparazione in un tempo medio di 30 minuti

– un prezzo univoco ed impostato dal negoziante partner secondo i prezzi medi di zona

– 12 mesi di garanzia

– un referente unico dedicato che segue sempre il cliente da quando arriva a negozio a quando eventualmente in futuro necessita di supporto per la garanzia;

Insomma, con iFix-iPhone avrete una rapida soluzione, se vi trovate nella zona adatta, per sopperire alle problematiche di spostamenti, ritiri e consegne, nel caso aveste problemi con il vostro smartphone in questo delicato, opprimente, immobilizzante periodo di quarantena dovuto al Coronavirus che sta paralizzando la grande fetta del nostro paese e del mondo.

