Il cantante Morgan litiga con un paparazzo, cosa è successo?

Lo conosciamo ormai anche per questa sua indole, o attitudine. Il cantante Morgan è sicuramente uno dei personaggi famosi che più fa notizia, uno di quei personaggi più discussi, uno di quelli che ha sempre qualcosa da ridire su tutto. L’ex coach del programma televisivo marcato Rai, The Voice, dopo lo scoop dello sfratto della casa, nella quale ha accusato ingiustamente l’ex Asia Argento, e dopo aver alzato su una polemica per l’allestimento del palco durante un concerto ad Avellino, poteva mai starsene zitto e non fare notizia? Assolutamente no. Questa volta, però, nelle avventure di Morgan ci ritroviamo anche un altro personaggio con cui Morgan ha avuto un acceso dialogo. Infatti, il cantante ha avuto un litigio con un paparazzo. Scopriamo il perché.

Morgan litiga con un paparazzo, quale sarà il motivo?

In questa lite con il paparazzo si è trovata coinvolta anche la polizia di Milano nella notte poco dopo l’una e un quarto nella centralissima corso Garibaldi a Milano.

Il motivo di questa litigata furibonda? La colpa del paparazzo, come sempre, è quella di fare il suo lavoro.

Infatti, il poverino era lì a fotografare Morgan con una donna, e subito dopo c’è stata l’accesa lite.

I poliziotti di Milano hanno trovato il povero paparazzo con tanto di camicia strappata, mentre Morgan è stato indagato in stato di libertà per esecuzione arbitraria delle proprie ragioni.

Dall’altra parte il fotografo, un ragazzo del ’90, è stato indagato in stato di libertà per tentata estorsione perché sembra che gli avrebbe chiesto “15mila euro perché non le desse a una testata giornalistica”.

Chissà dove sta la verità!

