Il capo della Renault afferma che la nazionalizzazione non è sul tavolo

Un ulteriore investimento del governo francese in Renault non sarebbe l’uso ideale delle risorse statali, ha detto giovedì il presidente della casa automobilistica, aggiungendo che la nazionalizzazione della società non era prevista. “Non è sul tavolo”, ha detto Jean-Dominique Senard durante un’audizione nella camera bassa del parlamento francese. “Non ho nulla contro lo stato, sto solo dicendo che non è utile spendere soldi dei contribuenti per investirli in una società che ha bisogno di trovare le proprie risorse”, Il governo francese detiene attualmente una partecipazione del 15 percento in Renault.

La casa automobilistica ha sfruttato gli aiuti di Stato per aiutare a far fronte alla pandemia di coronavirus attraverso un prestito garantito dallo stato di 5 miliardi di euro. Senard ha detto che il prestito contribuirà a migliorare la situazione del tesoro della Renault, mettendo in moto la casa automobilistica per questo mese e per luglio. Il prestito, che è gestito da banche commerciali e garantito dal governo, è una rete di sicurezza e sarebbe rimborsato molto rapidamente se la Renault lo avesse mai utilizzato, ha detto Senard. “La pandemia di coronavirus ha creato alcuni importanti problemi di tesoreria”, ha aggiunto il dirigente.

Senard ha anche affermato che la relazione della casa automobilistica con il partner dell’alleanza Nissan è entrata in una fase “incredibilmente positiva” dopo episodi di relazioni tese negli ultimi anni. “Abbiamo messo il lavoro, siamo in una dinamica incredibilmente positiva”, ha detto Senard all’audizione. Le due case automobilistiche hanno presentato piani a maggio per approfondire la loro collaborazione. Senard ha aggiunto che la Renault era fiduciosa che le vendite di automobili, che si sono arrestate durante la pandemia e i conseguenti blocchi, sarebbero tornate ad aumentare in Francia nei prossimi mesi.

