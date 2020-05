Il colesterolo di sicuro lo si può curare a tavola; comunemente viene chiamato colesterolo alto, altri lo chiamerebbero colesterolo del cibo moderno. Per chi non soffre di questa patologia, il controllo che consiste in un’esame del sangue, andrebbe fatto una volta l’anno. Il colesterolo alto è dato dalla presenza di lipidi che rappresentano i grassi presenti nel sangue immessi dalla nostra alimentazione.

Vediamo come il colesterolo si può curare a tavola

Il colesterolo viene distinto in quello buono e quello cattivo. Dobbiamo tenere presente che il colesterolo alto mette il soggetto a grossi pericoli cardiovascolari, ed è per questo che bisogna fare attenzione. E’ importante sconfiggere questa patologia a tavola, per farlo però si consiglia di farsi seguire sempre da un medico.

La cosa molto importante è conoscersi e ricoscerlo, e quando è alto combatterlo perché è un grosso nemico per la salute. Ci vuole un’alimentazione equilibrata, sapere di mettere a tavola cibo e bevande non spazzatura, niente fumo, poco alcol, poca ansia e stress, fare sport.

Dobbiamo fare attenzione ai grassi nel sangue, e allora tanta frutta e verdura, fibre e vitamine, già abbastanza per combattere questa patologia. Da evitare condimenti e sughi grassi, burro e olio per friggere, preferire cotture su griglia e su piastra.

L’olio extra vergine d’oliva si può usare con moderazione e a crudo, assolutamente da evitare maionese, salsiccia, fritti, panna, cibo dei fast food, merendine e tutto quello che sia un prodotto industriale.

Poi ci sono gli alleati a tavola, che non dovrebbero mancare mai e essere presenti tutti i giorni sulla nostra tavola. A parte frutta e verdura come abbiamo già detto, alleati del colesterolo sono: cereali integrali, avena, orzo e farro.

Ottimi alleati anche i legumi, il pesce omega 3 e tutte le carni bianche preferibilmente cotte alla piastra con olio e rosmarino.

