Il consiglio di Ecclestone a Vettel: “Ritirati o vai alla McLaren”

Sebastian Vettel terminerà il suo contratto con la Ferrari alla fine del 2020. A 32 anni, dovrà decidere se rimanere nella squadra, passare a un’altra squadra o lasciare la Formula 1. Bernie Ecclestone ritiene che non abbia senso restare in Ferrari e la McLaren gli offre un’alternativa. L’ex capo della Formula 1 è sicuro che Sebastian Vettel non dovrebbe continuare in Ferrari e ritiene che la McLaren sia la squadra ideale per il tedesco. ” Sebastian dovrebbe ritirarsi o cercare altre alternative entro il 2021. La McLaren, che avrà di nuovo il motore Mercedes, potrebbe essere una di queste “, ha detto Ecclestone al sito web di F1 Insider.

L’ex numero uno della Formula 1 ritiene sbagliato per il tedesco rimanere in Ferrari principalmente per due motivi. Il primo è la sua rivalità con Charles Leclerc e il secondo, il supporto che il Monegasco ha all’interno della squadra. Inoltre, crede che Mattia Binotto, il capo squadra, potrebbe non aver supportato abbastanza Vettel nell’ultimo anno.

“Penso che la prestazione di Sebastian abbia recentemente sofferto in Ferrari con il suo nuovo partner Charles Leclerc, che è anche rappresentato dal figlio del presidente della FIA. Sospetto che Binotto non gli abbia dato il supporto di cui Vettel aveva bisogno in quella situazione “, ha aggiunto Ecclestone.

Nei test pre-stagionali, Binotto ha già annunciato di aver iniziato di negoziare con Vettel e ha assicurato che il tedesco era la priorità della squadra. Va notato che recentemente la stampa italiana ha dichiarato che la Ferrari avrebbe offerto a Vettel di rinnovare per una sola stagione e con uno stipendio inferiore a quello attualmente addebitato. Il coronavirus rimanda la decisione di Vettel, che preferisce aspettare e vedere come sta andando la nuova Ferrari nelle prime gare prima di fare il suo prossimo passo verso il futuro.

