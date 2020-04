Il Coronavirus fa bene all’India: nel paese tassi di mortalità mai così bassi

Alcune zone dell’India hanno registrato cali drastici nei tassi di mortalità dopo che un blocco a livello nazionale è stato imposto per combattere il nuovo coronavirus, suggerendo che non vi è stato un aumento dei decessi correlati al virus. In tutto il mondo, i tassi di mortalità vengono esaminati per determinare il vero impatto del coronavirus, che è emerso in Cina alla fine dello scorso anno ed è noto per aver contagiato oltre 2,7 milioni di persone in tutto il mondo, con quasi 190.000 morti. Mentre i tassi di mortalità in alcuni paesi sono aumentati drasticamente nelle ultime settimane, in India sembra accadere il contrario, almeno in alcuni luoghi.

“È molto sorprendente per noi”, ha affermato Shruthi Reddy, amministratore delegato di Anthyesti Funeral Services, che opera a Calcutta e Bangalore. La società gestiva circa cinque lavori al giorno a gennaio ma ne ha avuti solo tre al giorno questo mese. “Abbiamo dichiarato tagli ai salari dei dipendenti se le entrate scendono al di sotto di una soglia”, ha affermato Reddy. Altri numeri raccontano una storia simile. Il centro di Mumbai, che ospita circa 12 milioni di persone, ha registrato un declino nel numero delle morti di circa il 21% a marzo rispetto allo stesso mese del 2019, secondo i dati comunali.

Il blocco dovuto all’epidemia di coronavirus sta facendo bene all’India, i tassi di mortalità nel paese non sono mai stati così bassi

Le morti complessive sono crollate del 67% ad Ahmedabad nello stesso periodo. I dati di almeno altre due città, insieme ai resoconti di funzionari sanitari statali, mostrano un modello simile. Anche una mezza dozzina di imprese funebri e crematori hanno riportato un crollo degli affari, specialmente ad aprile. “Se non stiamo assistendo a un aumento delle morti, il sospetto che potrebbero esserci più morti COVID-19 là fuori non è concreto”, ha detto Giridhar Babu, professore di epidemiologia presso la Public Health Foundation dell’India.

Il primo ministro Narendra Modi ha imposto un blocco di 1,3 miliardi di persone in India il 25 marzo, nel tentativo di fermare la diffusione del coronavirus, che ha infettato circa 23.077 persone, uccidendone 718, secondo gli ultimi dati. L’India ha testato circa 525.000 persone, il che significa che circa il 4% era positivo. Negli Stati Uniti, circa il 18% dei test è positivo, secondo il progetto di monitoraggio COVID.

I tassi di mortalità apparentemente più bassi dell’India sono in contrasto con ciò che è stato visto altrove. I Paesi Bassi hanno registrato circa 2.000 morti in più del normale nella prima settimana di aprile, ad esempio, mentre nella capitale indonesiana di Jakarta il numero di funerali è aumentato drasticamente a marzo. Alcune città in Italia hanno anche visto un balzo delle morti registrate.

Medici, funzionari e impiegati del crematorio indiani sospettano che il tasso di mortalità più basso sia in gran parte attribuibile a un minor numero di incidenti stradali e ferroviari. “I casi di incidenti stradali, e persino i pazienti con abuso di alcol o droghe, ictus e infarti sono arrivati ​​in minor numero”, ha dichiarato il dott. Himanta Biswa Sarma, ministro della sanità per Assam.

Gli incidenti sulle strade caotiche dell’India hanno ucciso oltre 151.400 persone nel 2018, secondo i dati ufficiali, il numero assoluto più alto del mondo. Il blocco del coronavirus, che dovrebbe concludersi il 3 maggio, ridurrà i decessi stradali di almeno il 15% quest’anno rispetto al 2018, ha affermato Paresh Kumar Goel, direttore del Ministero dei trasporti stradali e autostrade. Con l’arresto dei treni passeggeri, anche le vittime di incidenti ferroviari fin troppo comuni sono precipitate. Nella sola Mumbai, ad esempio, più di una mezza dozzina di persone in genere muore ogni giorno sulla rete ferroviaria.

Neeraj Kumar, che è responsabile di un crematorio sulle rive del sacro fiume Gange nell’Uttar Pradesh, ha affermato che non sono state introdotte vittime del crimine. “Un tempo ottenevamo almeno 10 corpi correlati agli incidenti ogni giorno e molti relativi a casi di omicidio. Ma dopo il blocco riceviamo solo casi di morte naturale”, ha detto Kumar. Il sito eseguiva fino a 30 cremazioni al giorno, ma nel mese dal 22 marzo erano state cremate solo 43 persone, ha detto Kumar dopo aver sfogliato il registro del crematorio. Ma i tassi più bassi potrebbero anche riflettere le difficoltà nel denunciare decessi durante il blocco, hanno detto i funzionari.

“Potrebbe esserci un aumento al termine del blocco “, ha dichiarato il dott. Bhavin Joshi, un alto funzionario del dipartimento sanitario della Ahmedabad Municipal Corporation. Le richieste di dati in tutta l’India dal registro nazionale sono rimaste senza risposta, mentre un funzionario del Consiglio municipale di Nuova Delhi ha dichiarato di non poter fornire numeri.

