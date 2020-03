Il coronavirus potrebbe causare problemi al matrimonio tra FCA e PSA

La pandemia di coronavirus e il suo impatto sull’economia mondiale, in particolare sul settore automobilistico, minacciano la fusione annunciata tra i gruppi FCA e PSA. Annunciata alla fine di ottobre e che dovrebbe essere finalizzata al più tardi all’inizio del 2021, questa fusione, se si concluderà, darà vita al quarto gruppo mondiale dell’automobile, mettendo sotto lo stesso tetto marchi emblematici come Peugeot, Citröen, Jeep, Alfa Romeo e Maserati. Certamente i preparativi stanno continuando. Team legali e avvocati stanno ancora lavorando duramente per ottenere il via libera dalle autorità antitrust.

Società di revisione e consulenza e finanziatori stanno lavorando sulla documentazione richiesta in borsa, in particolare il famoso file F-4 richiesto dalla SEC, il controllore della Borsa americana. Ma la pandemia di Covid-19, che ha fatto precipitare i mercati finanziari, sta facendo precipitare l’economia in recessione e chiudendo i siti produttivi dei due produttori in Europa e di FCA negli Stati Uniti. Inoltre la pandemia mette in discussione i termini finanziari del matrimonio.

“I due gruppi hanno bisogno di questo matrimonio alla luce dei pesanti investimenti che devono essere fatti nell’auto elettrica, ma si deve riconoscere che, tenendo conto della situazione economica, affinché avvenga la fusione tra FCA e PSA è necessario rivedere i termini finanziari iniziali “, ha affermato una delle fonti finanziarie, che ha parlato anonimamente. Vedremo dunque se davvero l’epidemia di coronavirus metterà i bastoni tra le ruote a questa fusione che ha fatto parlare a lungo di se nel mondo della finanza e in quello dei motori negli scorsi mesi.

