Il Coronavirus si attacca alle scarpe? Ecco cosa dicono gli esperti

In questi giorni arrivano molti messaggi vocali su gruppi WhatsApp e Telegram, le cosiddette “catene di sant’Antonio”, della dottoressa o dell’amica che spiega le possibili fonti di contagio da Coronavirus. Come lavarsi le mani e a cosa stare attenti e di lasciare le scarpe fuori alla porta perché altrimenti ci portiamo il virus in casa. Cerchiamo di capire se questa notizia è vera secondo quanto dicono gli esperti.

Coronavirus: sotto la suola delle scarpe il virus vive 9 giorni?

Abbiamo specificato di fare molta attenzione quando si va a fare la spesa. Munirsi sempre di guanti e mascherina, evitare di toccare maniglie e pareti senza guanti. Non toccare il viso con le mani: occhi, naso, bocca. Lavare subito le mani o utilizzare gli igienizzanti. La frutta e la verdura appena arrivati a casa bisogna lavarla prima di metterla al loro posto, queste sono tutte precauzioni.

In riferimento di mettere le scarpe fuori alla porta, questa domanda è stata posta anche al medico ricercatore specializzato in virologia, Roberto Burioni, durante la trasmissione Che tempo che fa di Raitre.

L’esperto ha specificato che l’affermazione che circola sulle chat di gruppo “il virus rimane vivo 9 giorni sull’asfalto e quindi camminando si attacca alla suola delle scarpe” non è vera, il virus non può vivere così a lungo. Il dottore Burioni specifica quali sono le superfici dove il virus mantiene una carica più a lungo:

un giorno su carta e cartone

due giorni su plastica

tre giorni sull’acciaio.

Burioni spiega che queste due ultime superfici: plastica e acciaio, è opportuno disinfettarle e pulirle con qualsiasi detergente igienizzante. Poi, aggiunge che non bisogna girare per casa con le scarpe appena rientrati è una buona abitudine di igiene generale.

Secondo il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro i dati che “mostrano come il virus può sopravvivere da qualche ora a qualche giorno laddove su queste superfici rimangano completamente protetti o non vengano esposti a pulizia a opere di disinfezione o a fenomeni naturali come sole e pioggia. Ma sappiamo anche che è molto sensibile ai disinfettanti a base di cloro e alcol e che si trasmette attraverso droplet o contatto attraverso mano”.

In riferimento agli studi pubblicati che il virus poteva durare nove giorni sul vetro, acciaio, plastica, elaborati da un cinese e un tedesco, sono stati ritirati in base alle molte osservazioni degli scienziati che hanno definito lo studio allarmistico e debole.

