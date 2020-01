Il Coronavirus si diffonde velocemente: morte 41 persone e infettate circa 1.400

La diffusione di un nuovo virus mortale (coronavirus) sta accelerando, ha avvertito il presidente cinese Xi Jinping, dopo aver tenuto una riunione speciale del governo durante le festività del Capodanno lunare. Il paese sta affrontando una grave situazione, ha detto il signor Xi agli alti funzionari, secondo la televisione di Stato. Il coronavirus ha fatto già 41 vittime e infettato circa 1.400 dalla sua scoperta nella città di Wuhan.

Per combattere l’emergenza del coronavirus un nuovo ospedale costruito in 15 giorni

Da domenica, i veicoli privati ​​saranno banditi dai distretti centrali di Wuhan (fonte dell’epidemia).

Entro poche settimane verrà costruito un secondo ospedale di emergenza per gestire 1.300 nuovi pazienti, che sarà completato in 15 giorni, è quello che scrive il quotidiano del quotidiano People’s Daily. Sono già iniziati i lavori per il nuovo ospedale da 1.000 posti letto.

Squadre mediche specializzate sono state anche trasportate nella provincia di Hubei, dove si trova Wuhan.

L’allerta preoccupa la Cina, le celebrazioni del Capodanno lunare per l’anno del ratto, iniziate sabato, sono state cancellate in molte città cinesi.

In tutta la Cina continentale, i viaggiatori sono sottoposti al controllo della temperatura per rilevare segni di febbre e le stazioni ferroviarie sono state chiuse in diverse città.

A Hong Kong è stato dichiarato livello alto di emergenza e sono state estese le vacanze scolastiche.

Coronavirus, come difendersi dal virus della Cina

