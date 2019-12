Il corpo umano: ecco i 10 misteri che non hanno trovato ancora nessuna soluzione

La scienza dichiara apertamente che sul corpo umano ci sono ancora molti misteri e bisognerà fare del tutto per cercare di scoprirle. Alcune sono pure curiose e per questo gli studiosi vogliono andare in fondo e trovare delle spiegazioni per tutte le persone e per loro stessi. Ne sono stati individuati almeno 10, andiamoli a scoprire insieme.

Vediamo i 10 misteri del corpo umano che gli scienziati non trovano ancora nessuna soluzione

1)I peli: sono presenti in tutte le parti del corpo umano, e questo lo sappiamo tutti, ma qualcuno si è mai chiesto perché quelli sulla faccia crescono più rapidamente? Gli studiosi se lo chiedono e ne vogliono venire a capo.

2)Gli sbadigli: lo sbadiglio lo facciamo anche nell’utero, ma effettivamente ci sono due cose che sarebbe curioso sapere e sono: questa funzione dell’azione è ancora sconosciuta, ma poi perché lo sbadiglio è contagioso.

3)L’appendice: perché causa problemi? Perché viene rimossa? Darwin ha sempre affermato che l’appendice sia un organo abbastanza superfluo, ma questa teoria non è mai stata cosa certa.

4)I virus: i batteri sono ben noti e anche le loro funzioni, quelle dei virus ad oggi rimangono completamente sconosciute.

5)La mano dominante: vi siete mai chiesti perché una mano è dominante sull’altra? In teoria le funzioni della mano sinistra dovrebbero essere uguale alla destra, vi trovate? Gli scienziati ci vogliono vedere chiaro.

6)I sogni: per quanto riguarda i sogni gli studiosi hanno qualche idea, ma non hanno certezze e per questo ancora non si esprimono.

7)Le unghie: c’è da fare una distinzione tra unghie delle mani e quelle dei piedi; perché la crescita delle unghie dei piedi è 4 volte più lenta?

8)Le risate contagiose: gli studiosi stanno cercando di capire perché quando un soggetto ride chi gli è vicino ride senza a volte saperne il motivo.

9)I gruppi sanguigni: questa è una cosa molto curiosa, come mai si vanno a sviluppare gruppi sanguigni diversi l’uno dall’altro?

10)Le impronte digitali: qui un pò come i gruppi sanguigni, anzi ancora peggio, ogni essere umano nel mondo ha una diversa impronta digitale.

