Il fantasma di un bambino semina il terrore in un centro commerciale

I dipendenti di un rinomato centro commerciale di San Juan in Argentina sono terrorizzati da una presunta presenza paranormale che lascia tracce nel centro commerciale. Il ritrovamento di impronte fangose e cose che si spostano da sole sono stati i primi segni che hanno allertato gli operatori della struttura. Secondo Diario de Cuyo, i segni di questo fantasma sono apparsi in diversi settori del centro comemrciale che è chiusa di notte, quindi non hanno ancora alcuna spiegazione per l’evento.

I dipendenti di un rinomato centro commerciale di San Juan in Argentina sono terrorizzati da una presunta presenza di un fantasma

Tutto accade nel cosiddetto Patio Alvear, situato in Avenida Libertador, nel centro di San Juan. È un posto molto popolare per i giovani e le famiglie dove ci sono negozi di abbigliamento e food court. Tuttavia, di notte rimane chiuso ed è per questo che ha attirato l’attenzione degli impiegati il vedere impronte di fango delle dimensioni del piede di un bambino piccolo. Inoltre, una guardia di sicurezza del centro ha assicurato ai suoi colleghi che, durante una delle sue ispezioni ha trovato un bambino in uno dei bagni.

Era notte e la donna ha detto che quando era tornato a cercare il bambino era scomparso. “La ragazza ha chiesto di non lavorare di più di notte”, ha detto uno dei lavoratori. Come quell’aneddoto, ci sono dozzine di storie di impiegati del centro commerciale che hanno avuto qualche contatto con il “bambino fantasma” e altri che hanno dichiarato che qualcuno aveva spostato le cose al loro posto. Non ci sono prove che in realtà si verifichi qualcosa di paranormale nel luogo, ma la storia di fantasmi è già una leggenda urbana tra tutti coloro i quali frequentano il centro commerciale.

Ti potrebbe interessare: Zombi, fantasmi e UFO: oltre 300 segnalazioni in Nuova Zelanda negli ultimi anni

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube