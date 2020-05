Gli italiani amano il gelato in tutti i modi, è un piacere a cui non si sottraggono facilmente. Un recente sondaggio ha rilevato che questo alimento piace al 95% degli italiani, a seguire la pizza. Sempre il sondaggio ha rilevato che gli italiani mangiano il gelato spesso, 4 su 10 ha dichiarato di mangiare il gelato una o due volte a settimana, mentre le persone intervistate che hanno detto di mangiare il gelato qualche volta, sono solo il 35%.

Il gelato fa ingrassare? Sfatiamo i dubbi

Molti non mangiano il gelato perché pensano che faccia ingrassare, ma qualche volta lo strappo alla regola va fatto anche perché è un alimento che delizia il palato e mette il buon umore. Se seguite un regime alimentare per perdere peso e dovete stare attenti alle calorie, imparate a farlo in casa, usando frutta fresca e con fruttosio al posto dello zucchero, sicuramente potrete gustare un cucchiaino in più e deliziare il vostro palato. La dieta va fatta secondo le nostre esigenze e soprattutto bisogna saper gestire gli alimenti.

Le calorie

Il gelato ha ingredienti molto semplici: uova, latte, zucchero e frutta (se alla frutta) ma è possibile utilizzare molti ingredienti vari (cacao, cereali, panna, ecc). Logicamente se utilizzate come ingredienti la panna e il cioccolato, le calorie sono sicuramente di più rispetto ad un gelato fragola e limone.

Più è sofisticato più aumentano le calorie. Anche se andate in gelateria scegliete quelli alla frutta e non i gelati variegati ai multi gusti. Quelli che contengono meno calorie, per ogni 100 grammi circa 100/170 calorie, sono: fragola, arancio, limone, fior di latte e vaniglia.

Quelli che contengono oltre le 300 calorie sono: tiramisù, cioccolata e panna, tutte le varianti del cioccolato (pan di stelle, kinder bueno, gelato alla Nutella) caffè e zuppa inglese, e tanti altri. Come specificato sopra, più è elaborato più contiene calorie.

