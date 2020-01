Il latte intero fa bene ai bambini: combatte sovrappeso e obesità

Uno studio che è stato svolto in America, ha confermato che bere il latte intero rispetto al latte scremato, significa per i bambini ridurre del 40% il rischio per una eventuale comparsa di sovrappeso e obesità.

Andiamo a vedere esattamente cosa dice questo studio

Per arrivare a queste definìzioni e a questo risultato, sono stati presi in esame circa 21 mila bambini e giovani ragazzi con età compresa tra 1 anno e 18 anni. Lo studio consisteva nel dividere tutti i soggetti in due gruppi, un gruppo che prendeva il latte intero, l’altro gruppo prendeva quello scremato.

I risultati sono molto chiari e anche un pò sorprendenti, i soggetti che hanno bevuto durante l’esperimento il latte scremato, sono stati quelli più a rischio a mettere i chili in più, e invece quelli che hanno bevuto il latte intero hanno avuto i rischi ridotti del 40% a sviluppare obesità e sovrappeso.

Purtroppo la scienza non va tutta nella stessa direzione, infatti mentre ci sono delle ricerche che affermano che il latte stimola e di conseguenza serve, i fattori di crescita, e quindi non solo è consigliato, ma viene ritenuto ottimo per darlo come alimento ai bambini.

Altri studi molto contrastanti invece individuano il latte tra i fattori più negativi per quanto riguarda l’insorgere dei tumori; con queste due affermazioni si può capire come a volte sullo stesso argomento ci possono essere due pensieri completamente contrastanti.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube