Il melograno: ottimo per la dieta e le altre proprietà benefiche

Il melograno è un ottimo alleato per la dieta, si digerisce molto facilmente e questo facilità a perdere peso. Nella sua polpa nasconde tanti benefici non solo per la dieta, migliora la circolazione contrastando la ritenzione idrica e la cellulite, abbassa il livello del colesterolo e migliora il metabolismo.

Andiamo a scoprire le proprietà del melograno

Il frutto del melograno è ricco di vitamina A, di vitamina C, di acqua, di fibre, di fruttosio, di sali minerali e antiossidanti, è quasi paragonato ad un frutto anticancro. Il melograno non apporta colesterolo, non contengono lattosio, glutine e istamina, buono apporto anche di potassio, fosforo, sodio, magnesio e ferro.

Il melograno, pur non contenendo livelli eccessivi di calorie, va comunque limitato nelle persone obese o comunque malate, un uso improprio potrebbe nuocere a chi soffre di diabete mellito 2 e ipertrigliceridemia. La presenza di fibre aiuta a prevenire la stipsi.

Un uso improprio del melograno può portare ad una intossicazione dovuta alla somministrazione eccessiva dei principi attivi ricavati dalla corteccia che possono causare: sonnolenza, cefalea, vertigini, difficoltà respiratorie.

Il bello del melograno è che non è solo un ottimo brucia grassi, ma anche un ingrediente perfetto e piacevole per preparare tantissime ricette gustose, ma mangiarlo fresco è il modo migliore. Ad esempio, quando facciamo colazione ci dovrebbe essere sempre un frutto fresco, quindi lo si può preparare facendo una Macedonia e arricchirla con i chicchi di un melograno oppure utilizzarlo per rendere più gustoso uno yogurt bianco, o lo si può condire con una goccia di limone.

Se proprio piace tanto, questo frutto può essere inserito in un intero menù dall’antipasto al dolce, si possono fare delle ottime insalate di pollo in modo che si aumenta anche la massa grassa, ai risotti per impreziosire il gusto.

Melograno: effetti benefici sui muscoli, un elisir di giovinezza

