Il miglior periodo per comprare i giocattoli è tra fine novembre e inizio dicembre

Vengono fatte delle indagini, delle ricerche, per capire quale è il migliore periodo per comprare i giocattoli. Sono stati presi in considerazione i prezzi di 46 giocattoli tenendoli come riferimento per capire quale è il periodo, in vista di Natale, per poterli pagare a buon prezzo. In genere da studi fatti negli anni scorsi il periodo migliore per fare affari è tra fine novembre e inizio dicembre.

Vediamo dove sono stati fatti gli studi e le previsioni per quest’anno

Questa ricerca è stata condotta principalmente nei negozi in Francia, ma poi si è voluto allargare l’indagine anche alle oscillazioni dei prezzi su Amazon. È stato rilevato che i prezzi dei giocattoli rimangono altissimi nel mese di settembre per poi iniziare a scendere in modo costante nel mese di ottobre.

Quando poi a novembre iniziano ad uscire tutti i cataloghi e i vari volantini per pubblicizzare i giocattoli da poter comprare con gli sconti e regalare per Natale, i prezzi iniziano a scendere per via della concorrenza fino ad arrivare ai prezzi più convenienti. Ma qui c’è un altro trucco, dovete essere abbastanza veloci a comprare il giocattolo che volete, sennò rischiate che il giocattolo si esaurisca e avvicinandosi al Natale i prezzi incominciano a salire di nuovo anche perché inizia a diventare difficile trovare il giocattolo, e chi c’è l’ha ne approfitta per alzare il prezzo.

Quello di aspettare l’ultimo momento pensando di fare l’affare non è assolutamente una buona cosa da fare, si è visto già negli anni scorsi che i prezzi, avvicinandosi al Natale subiscono degli aumenti o potete correre il rischio di non trovare più in giro il giocattolo che cercavate.

Tutti gli studi effettuati negli anni scorsi confermano in pieno tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso, il ritmo degli aumenti dei giocattoli e del pericolo di non trovare il giocattolo che cercate, è uguale per tutti gli anni.

