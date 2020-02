Il misterioso “Pianeta K2” potrebbe nascondere vita e acqua liquida

Un grande pianeta può avere “le giuste condizioni per la vita”. Esso si trova al di fuori del nostro Sistema Solare. Il misterioso esopianeta K2-18b è a soli 124 anni luce di distanza, relativamente vicino in termini di intero universo. Gli astronomi affermano che il pianeta ha una dimensione doppia rispetto a quella della Terra. E la scoperta che può essere abitabile amplia la ricerca della vita su pianeti molto più grandi della Terra, ma più piccoli di Nettuno. È possibile che il pianeta stia nascondendo sia la vita che l’acqua liquida sulla sua superficie, secondo uno studio dell’Università di Cambridge.

È importante sottolineare che K2-18b orbita attorno alla sua stella all’interno della “zona abitabile” – dove le temperature consentono l’esistenza di acqua liquida. Conosciamo K2-18b dal 2015, quando il telescopio spaziale Keplero lo registrò come in orbita attorno a una stella nana rossa. La stella è nella costellazione del Leone e il suo pianeta K2-18b è salito alla ribalta nel 2019 quando sono emerse prove della presenza di acqua. Gli studi hanno suggerito che ci sono quantità significative di acqua nella sua atmosfera – una novità per un pianeta in una zona abitabile.

“Il vapore acqueo è stato rilevato nelle atmosfere di numerosi esopianeti”, ha dichiarato il dott. Nikku Madhusudhan, dell’Università di Cambridge. “Ma anche se il pianeta si trova nella zona abitabile, ciò non significa necessariamente che ci siano condizioni abitabili in superficie. Per stabilire le prospettive di abitabilità, è importante ottenere una comprensione unificata delle condizioni interne e atmosferiche del pianeta. In particolare, se può esistere acqua liquida sotto l’atmosfera.”

Gli scienziati di Cambridge hanno ora dimostrato che, nonostante le grandi dimensioni del K2-18b, il suo involucro di idrogeno non è necessariamente troppo spesso. Ciò significa che lo strato d’acqua “potrebbe avere le giuste condizioni per sostenere la vita”. Per effettuare la scoperta, gli astronomi hanno utilizzato modelli matematici e statistici avanzati e hanno spinto i dati esistenti sul pianeta attraverso di essi.

