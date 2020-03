Il Madagascar ospita molte specie uniche, tra cui una varietà di lemuri. Ma c’è una specie che vive nelle foreste dell’isola che gli scienziati non erano riusciti a capire fino ad ora: i gatti. La professoressa Michelle Sauther dell’Università di Colorado a Boulder studia primati e lemuri nell’isola nell’Oceano Indiano da 30 anni. E durante quel periodo ha visto molti gatti nelle foreste. Ma i gatti non sono nativi del Madagascar, che è una delle isole più grandi del mondo. “Quando ho iniziato a lavorare in Madagascar, ho notato che questi gatti sembravano tutti uguali”, ha detto Sauther. “Erano grandi ed erano sempre dello stesso colore”.

Risolto il mistero dei gatti della foresta del Madagascar, ecco cosa ha scoperto una ricerca

Sono conosciuti come i “gatti delle foreste” del Madagascar, che condividono code diritte e una colorazione di colore scuro che si fonde bene con la foresta. Sembrano anche diversi dai gatti del villaggio che le persone tengono come animali domestici sull’isola. Le popolazioni locali usano vari nomi nelle loro lingue per chiamarli “ampaha”, che si traduce in “cat run wild”, o “kary” o “saka kary”, entrambi i quali suggeriscono anche “gatto selvatico”. Nel corso degli anni, gli scienziati hanno ipotizzato che gli animali siano veramente gatti domestici che sono diventati selvaggi o selvatici, o che sono un gatto selvatico introdotto o un ibrido gatto domestico, secondo un nuovo studio.

I gatti della foresta sono stati trovati in tutta l’isola nel parco nazionale di Ankarafantsika, nella Riserva speciale Bezà Mahafaly, nel Parco naturale di Makira e nella penisola di Masoala. Sauther e i suoi colleghi volevano studiare questi gatti per capire da dove venivano e da quanto tempo erano sull’isola. Complessivamente, i ricercatori hanno catturato tre gatti della foresta dalla riserva speciale Bezà Mahafaly e 27 gatti della foresta dal parco nazionale di Ankarafantsika. I risultati del loro studio sono stati pubblicati la scorsa settimana sulla rivista Conservation Genetics. Sono stati prelevati campioni di sangue, fecali e peli, insieme a impronte dentali e fotografie dei gatti dopo che erano stati sedati. Dopo la raccolta dei campioni, i gatti sono stati rimessi in libertà.

I campioni hanno permesso al team di eseguire un’analisi del DNA, che è stata quindi confrontata con 1.900 specie di gatti domestici e selvatici di tutto il mondo. I ricercatori hanno scoperto che i gatti della foresta discendono da gatti domestici della regione del Mar Arabico, comprese le isole di Lamu e Pate in Kenya, nonché Dubai, Kuwait e Oman nel Golfo Persico. Ci sono anche ulteriori influenze dall’India e dal Pakistan, secondo lo studio.

“I gatti probabilmente facevano parte delle navi marittime che arrivavano in Madagascar lungo queste rotte arabe.” I gatti hanno preso bene la vita dell’isola e i loro discendenti vivono oggi nelle sue foreste. Comprendere di più sui gatti della foresta consentirà anche ai ricercatori di determinare se stanno avendo un effetto negativo sulla fauna selvatica. I gatti possono essere considerati una specie invasiva in grado di distruggere le popolazioni autoctone – qualcosa che i ricercatori hanno visto in Nuova Zelanda, nelle Hawaii e nelle Indie occidentali.

