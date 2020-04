Il mistero del perché il coronavirus uccide alcuni giovani

È vero che Covid-19 sembra colpire più seriamente le persone anziane, in particolare quelle con condizioni preesistenti come malattie cardiache, malattie polmonari e diabete. È possibile che il sistema immunitario di una persona anziana possa non essere in grado di combattere la malattia e che il coronavirus possa replicarsi più facilmente, travolgendo il corpo e causando l’insufficienza del sistema immunitario. Eppure, man mano che andiamo avanti, sta diventando evidente che molte persone nonostante siano giovani e sane si ammalino lo stesso e muoiano.

Gli studiosi si chiedono come mai il Coronavirus a volte colpisca persone sane e giovani, ecco le ipotesi

In un’istantanea dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie su 2.449 pazienti la cui età era nota, il 18% aveva un’età compresa tra 45 e 54 anni e il 29% aveva un’età compresa tra 20 e 44 anni. Tra quelli che erano ricoverati in ospedale, il 18% aveva un’età compresa tra 45 e 54 anni e il 20% aveva un’età compresa tra 20 e 44 anni. I giovani hanno molte meno probabilità di morire, ma sembra che stia emergendo un modello insolito. Come ha detto il dottor Anthony Fauci, questo è ciò che rende il coronavirus una “malattia insolita”.

Dunque, cosa potrebbe esserci dietro? Scienziati e ricercatori si chiedono se la risposta potrebbe risiedere nei nostri geni e stanno iniziando a cercare di capire cosa differenzia le persone che hanno casi lievi da quelle che muoiono. Una possibilità è una variazione genica nel gene ACE2. ACE2 è un enzima che si attacca alla superficie esterna delle cellule dei polmoni e al cuore. In un articolo sulla rivista Science, l’immunologo Dr. Philip Murphy dell’Istituto nazionale delle allergie e delle Malattie infettive ha affermato che “le variazioni del gene ACE2 che alterano il recettore potrebbero rendere più facile o più difficile l’ingresso del coronavirus nelle cellule polmonari”.

È anche possibile che un ingrediente critico prodotto dall’organismo, noto come tensioattivo, che consente meglio ai polmoni di espandersi e contrarsi, si esaurisca in alcuni pazienti infettati dal coronavirus. Se pensi ai tuoi polmoni come a una spugna, il tensioattivo sarebbe il detergente che li renderebbe morbidi e flessibili. Senza tensioattivo, tuttavia, il polmone diventa rigido e difficile da spremere. Potrebbe essere questo il motivo per cui alcuni pazienti continuano ad avere difficoltà a respirare anche con la presenza di un respiratore artificiale.

Un’altra strada perseguita è capire meglio come il sistema immunitario del proprio corpo risponde in primo luogo a virus e batteri. In alcune persone giovani e sane, un sistema immunitario molto reattivo potrebbe portare a una grande tempesta infiammatoria che potrebbe sopraffare i polmoni e altri organi. In questi casi, il problema non è un sistema immunitario invecchiato o indebolito, ma che funziona troppo bene. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che questo sia il motivo per cui gli steroidi, un soppressore del sistema immunitario, sembrano offrire benefici in alcune persone.

Per ora, indipendentemente dall’età o dalle condizioni di base, il consiglio rimane lo stesso. Restare a casa, lavarsi le mani e ridurre il più possibile l’esposizione ai virus. Anche se si sviluppano sintomi lievi, è probabilmente meglio rimanere a casa per riprendersi. Ma se si sviluppano problemi di respirazione, dolore persistente o pressione al petto, improvvisa confusione o labbra o faccia bluastre, per favore, è tempo di andare in ospedale.

Ti potrebbe interessare: Banche: possono prosciugare il conto corrente senza avvisare il cliente per coronavirus?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube