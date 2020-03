Il mistero del quadro della “Madonna dell’UFO”

Il dipinto “Madonna col Bambino e il bambino San Giovanni”, che si trova nella Sala Ercole di Palazzo Vecchio, è affettuosamente conosciuto come “Madonna dell’UFO” o “Madonna del disco volante”.

In effetti, i turisti in una visita guidata a Firenze possono trovarsi faccia a faccia con ciò che alcune persone considerano la prova che oggetti volanti non identificati sono stati tra noi fino al Rinascimento. Questo dipinto si trova nella Sala Ercole di Palazzo Vecchio.

Fu dipinto nel XV secolo ed è stato variamente attribuito a Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi, Sebastiano Mainardi e Jacopo del Sellaio. Raffigura la Madonna con il bambino Gesù e San Giovanni Battista. San Giovanni è, infatti, il Santo Patrono di Firenze, quindi potrebbe avere qualcosa a che fare con il modo in cui il dipinto è stato commissionato.

Ma non sono le figure centrali dell’opera che hanno causato così tante polemiche. Ma le maggiori attenzioni che questo quadro ha ricevuto nel corso dei decenni derivano da una piccola macchia nel cielo sopra la spalla di Maria.

Ad un attento esame, sembra essere un velivolo metallico a cupola e assomiglia molto a un UFO. Inoltre, sul terreno di sotto c’è un uomo che fissa incredulo l’oggetto mentre il suo cane abbaia. Ma è davvero un’invasione aliena, ed è questo il Roswell italiano?

In realtà sebbene l’ipotesi che si tratti di un UFO sia molto suggestiva, c’è una spiegazione abbastanza semplice. In molti altri dipinti della Natività o Adorazione troviamo un pastore che si tiene la mano alla testa in modo simile mentre guarda meravigliato una nuvola luminosa (spesso con un angelo che emerge da essa).

L’angelo qui non è presente, ma con alcune delle dorature originali intatte, gli storici dell’arte credono che sia quasi certamente la stessa nuvola luminosa. Tuttavia, aggiunge un po’ di mistero contemporaneo.

