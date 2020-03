Il mistero del vero tasso di mortalità del coronavirus

Attualmente il tasso di mortalità dell’epidemia di coronavirus nel mondo è del 4,7 per cento. Quella è la proporzione di persone, a partire da domenica pomeriggio, che sono morte dopo aver ricevuto la diagnosi del virus: 32.137 su 685.623 che si sono dimostrati positivi per Covid-19 in tutto il mondo. Se confrontiamo questo dato con il tasso di mortalità di circa lo 0,1 per cento per l’influenza stagionale e lo 0,2 per cento per la polmonite nei paesi ad alto reddito, ci fa capire che siamo in presenza di un virus molto più pericoloso. Tuttavia, anche il dato del 4,7 per cento non convince proprio tutti.

Rimane il mistero sul tasso di mortalità reale dell’epidemia di coronavirus, troppe incognite al momento

La percentuale di persone che sono morte a causa della malattia varia notevolmente da un paese all’altro. I ricercatori avvertono che ci sono così tante incertezze – non ultimo sul numero reale di infezioni – che rimane quasi impossibile trarre conclusioni certe sul tasso di mortalità. Mike Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha delineato quattro fattori che potrebbero contribuire ai diversi tassi di mortalità: chi si infetta, quale stadio ha raggiunto l’epidemia in un paese, quanti test sta facendo un paese e quanto bene stanno affrontando i diversi sistemi sanitari.

Ma ci sono anche altri motivi di dubbio, tra cui quante vittime di coronavirus sarebbero morte per altre cause se non si fosse verificata alcuna pandemia. In un anno tipico, circa 56 milioni di persone muoiono in tutto il mondo, una media di circa 153.000 al giorno. Probabilmente il più grande dato sconosciuto sul Covid-19 è il vero numero di persone in tutto il mondo che hanno contratto il virus. Senza tali informazioni non è possibile calcolare un tasso di mortalità accurato. Molte persone infette mostreranno sintomi lievi o assenti e rimarranno assenti dai dati a meno che non vengano testati. Poiché le risorse sono limitate e diversi paesi stanno testando in misura diversa, la dimensione del divario informativo varia da un luogo all’altro.

