Il mondo dello sport lancia l’hastag: #distantimauniti

Dopo l’appello degli esponenti del mondo dello spettacolo e della musica con #iorestoacasa, ora tocca al mondo dello sport lanciare uno slogan dovuto a questo tragico momento che sta attraversando l’Italia e il mondo intero, compreso quello dello sport e dello spettacolo, dopo le ultime disposizioni del Governo per cercare di bloccare la diffusione del Coronavirus, #distantimauniti.

Dopo lo spettacolo e la canzone, lo sport lancia l’#distantimauniti

Ci sono molti campioni nelle ultime ore che stanno pubblicando sui loro profili il braccio teso che sta ad indicare la giusta distanza da mantenere per evitare contagi, e sono Valentino Rossi, Bebe Vio, Leonardo Bonucci e tanti altri.

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora racconta: “In questo momento in cui abbiamo chiesto al Paese di rispettare indicazioni particolarmente impegnative, tra cui quella della distanza di sicurezza e di evitare il contatto fisico, c’è il rischio che questo possa presto trasformarsi in isolamento e che ci faccia allontanare l’uno dall’altro. La campagna social #iorestoacasa ha con forza sottolineato la necessità di queste misure. Ma stare a casa non significa essere soli: vogliamo far percepire che è una scelta da prendere per la cura di se stessi e degli altri, perché siamo una comunità unita anche nella distanza”.

Alcuni post sono davvero emozionanti e tutti con le braccia allargate, leggiamone alcuni:

bebe_vio: #DistantiMaUniti Tutti insieme ce la faremo Coraggio Italia #iorestoacasa

andreadovizioso Le distanze non devono separarci, anche se sei giovane è il momento di rispettarle, allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci. #DistantiMaUniti #IoRestoACasa

Italrugby La situazione è complicata e non migliorerà senza l’aiuto di tutti. Responsabilità e collaborazione sono le chiavi per il bene comune. Prendiamo precauzioni ed evitiamo spostamenti. #iorestoacasa#distantimauniti

Questi sono solo alcuni post che vogliono sensibilizzare le persone e cercare di far passare al più presto questo momento terribile.

