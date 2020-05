Il Motor Show di Monaco ha già una data

Un anno e mezzo dopo che il Motor Show di Monaco ha aperto le sue porte per la prima volta, l’organizzazione dell’evento ha appena annunciato le date della celebrazione. Nel settembre del 2021 i produttori sono chiamati a presentare un’edizione completamente nuova che offrirà nuove esperienze per la capitale tedesca. Con la cancellazione di tutti i principali eventi del 2020, alcuni del 2021 si stanno già riscaldando. Uno dei più importanti spettacoli automobilistici è quello che sostituisce il fallito Salone dell’auto di Francoforte, ora nelle mani di un’altra delle grandi capitali tedesche, Monaco. Dopo 68 anni, è tempo di abituarsi al nuovo evento.

La grande fiera tedesca è diventata il Motor Show di Monaco dopo un lungo processo, con le grandi capitali tedesche che hanno lottato per avere uno degli eventi più rappresentativi del mondo nel panorama automobilistico. Ed è proprio così, insieme a Ginevra e Parigi, saranno i riferimenti nel Vecchio Continente.

Il nuovo spettacolo di Monaco ha già una data di celebrazione. La sua organizzazione lo ha fissato per la settimana dal 7 al 12 settembre 2021, una settimana prima dell’Oktoberfest. La grande fiera tedesca ha progettato diverse attività, incentrate sul quartiere fieristico stesso per le presentazioni, e un’altra chiamata “Spazi aperti” che si svolgerà in diverse località della città, a disposizione di tutti i partecipanti.

Gli interessati parteciperanno ad attività con mobilità sostenibile come asse principale, opzioni che saranno combinate con il concetto di “Smart City” , viaggeranno in città secondo i diversi sistemi di trasporto e le diverse soluzioni di mobilità condivisa disponibili, sia con auto elettriche o con auto autonome che vedremo in un futuro più lontano.

