Il nostro secondo cervello: la pancia, i consigli

Chi sa quante volte vi sarà capitato di aver sentito paura, stress, felicità, con uno strano effetto nella pancia, e per questo è su questo è stato fatto uno studio scientifico. Quante volte avete detto mi si è chiuso lo stomaco, questi sono solo alcuni dei modi in cui andiamo a rappresentare alcune forti emozioni per poi localizzarli a livello della pancia riferendosi poi a reazioni istintive e non ragionate.

Ma andiamo a vedere cosa ci dicono gli studi effettuati sulla questione

La teoria portata avanti da molti studiosi e da parecchie ricerche, è che nel nostro intestino ci sia una sorta di secondo cervello in grado di identificare e riconoscere gli stati d’animo di una persona. Gli stati emotivi si vanno a ripercuotere sulla digestione di un soggetto; una forte e improvvisa paura porta a far chiudere lo stomaco e a portare delle conseguenze come il mal di pancia, c’è a chi capita in modo frequente e chi a meno, per chi soffre di stati di ansia tende ad avere di più i problemi di colon irritabile.

Ma le cose possono funzionare anche diversamente, anche la felicità può portare ad emozioni positive e farle sentire nella pancia, in quanto, sono le cellule intestinali a produrre il maggior quantitativo di serotonina, l’ormone legato alla gioia e alle soddisfazioni.

Per tutti questi motivi i consigli che ci sentiamo di dare, sono quelli di curare sempre il nostro intestino, questo significa anche stare meglio in generale; è sempre consigliata un’alimentazione corretta ed equilibrata, tanta attività fisica, anche se non vi iscrivete in palestra, basta correre o camminare almeno 30 minuti al giorno, bere acqua a sufficienza, stare lontani quanto più vi è possibile da alcol e fumo, e fare un ciclo periodico di fermenti lattici durante l’arco di tutto l’anno.

