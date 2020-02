Il nuovo Hummer elettrico da 1.000 CV sarà presentato il 20 maggio

La società americana ha confermato l’arrivo del pick-up elettrico che farà risorgere la designazione Hummer rivelando la sua data di lancio, che sarà il 20 maggio. Questo modello sarà commercializzato con gli emblemi GMC e avrà una configurazione elettrica meccanica di 1.014 CV. Il nome finale del modello sarà GMC Hummer EV , sarà disponibile solo presso i rivenditori GMC e avrà un carattere premium, come la vecchia gamma di SUV che utilizzavano questa denominazione. La sua data di presentazione è molto vicina, perché secondo lo stesso annuncio della società americana verrà rivelato il 20 maggio, sebbene il suo lancio commerciale non avverrà fino all’autunno del prossimo anno.

Il 20 maggio è la data in cui sarà rivelato il nuovo Hummer elettrico

Per quanto riguarda la sua produzione, avrà luogo nello stabilimento di Detroit-Hamtramck, strutture che finora erano state date per scontate ma che ora riceveranno un enorme investimento, 2,2 miliardi di dollari, per accogliere la produzione di questo nuovo modello elettrico. Per quanto riguarda il suo design, l’unica immagine che abbiamo finora ci mostra un modello con linee molto dritte e continue.

In cima sembra avere le stesse luci di posizione del vecchio Hummer H2, anche se ciò che attira la nostra attenzione è la sua griglia verticale retroilluminata, dove oltre alla parola Hummer troviamo 7 set di modanature verticali che ricordano molto la griglia di Jeep e le sue 7 aperture verticali, quindi non dovremmo essere sorpresi se il marchio SUV del gruppo FCA dirà qualcosa al riguardo. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori informazioni su questo futuro modello.

Ti potrebbe interessare: General Motors svelerà la prima vettura costruita per funzionare senza conducente

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube