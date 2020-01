Il nuovo Hummer elettrico sarà venduto con il marchio GMC

General Motors ha deciso di far risorgere la denominazione Hummer per creare un’autentica famiglia di auto elettriche. Una gamma di SUV e pickup plug-in che, come abbiamo appreso ora, saranno commercializzati con il marchio GMC. In particolare, con il nome commerciale ” Hummer by GMC “. L’azienda GMC è specializzata nella vendita di pick-up e SUV. Nel caso in cui il processo di resurrezione abbia successo, inizialmente vedremo un pick-up elettrico con il nome Hummer.

General Motors ha deciso di far risorgere la denominazione Hummer per creare un’autentica famiglia di auto elettriche

Successivamente si verificherà l’introduzione di un SUV di grandi dimensioni . Se analizziamo questo movimento strategico ci accorgeremo che ha perfettamente senso. E avrebbe risolto i due problemi principali che all’epoca Hummer aveva zavorrato e, in breve, la costrinse a scomparire.

Hummer è un marchio che ha avuto le sue origini nell’esercito americano. GM ha acquisito il marchio Hummer nel 1998 e le vendite hanno raggiunto il picco nel 2006. Hummer H2 è stato il suo prodotto più importante. Ora, nella seconda vita che il marchio dovrebbe vivere, scommetterà tutto sull’elettrificazione.

Le loro auto elettriche saranno prodotte in un impianto di assemblaggio che General Motors ha a Detroit nel Michigan. General Motors sta già lavorando allo sviluppo di un pick-up completamente elettrico. Tuttavia, l’introduzione di Hummers elettrici ti permetterà di differenziarti da altri produttori americani come Ford, Tesla o Rivian.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler e PSA: ecco quali sono gli stabilimenti a rischio in caso di fusione

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube