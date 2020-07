Il Pentagono rivelerà alcuni segreti sugli UFO entro 6 mesi secondo Il New York Times

La ricerca del governo americano di oggetti volanti non identificati (UFO) è in corso e fa parte di un programma chiamato Unidentified Aerial Phenomenon Task Force (UAPTF) che opera sotto l’Ufficio di intelligence navale degli Stati Uniti, secondo recenti rapporti del comitato del Senato. Questa agenzia sembra aver assunto le responsabilità di un altro gruppo del Pentagono di caccia agli UFO che è stato presumibilmente sciolto nel 2012. Le scoperte di UAPTF potrebbero essere rese pubbliche entro i prossimi sei mesi, lo ha riferito il New York Times il 23 luglio.

Mentre i risultati delle indagini dell’UAPTF sono segrete (almeno per ora), un briefing consegnato ai rappresentanti del Dipartimento della Difesa a marzo da un ex consulente per il programma UFO ha menzionato recuperi di “veicoli non realizzati su questo pianeta”, secondo quanto riporato dal New York Times. Nonostante questa affermazione, qualsiasi prova della presunta tecnologia extraterrestre deve ancora essere prodotta, secondo il Times.

Gli UFO, a volte chiamati anche fenomeni aerei non identificati (UAP), sono oggetti che non possono essere facilmente spiegati. L’obiettivo principale delle agenzie militari che indagano su di essi non è quello di trovare alieni intelligenti, ma di determinare se questi oggetti misteriosi rappresentino o meno una minaccia per la sicurezza nazionale.

Programmi pionieristici come il Progetto Blue Book dell’Aeronautica e il National Investigations Committee on Aerial Phenomena (NICAP) si sono concentrati sulle apparizioni di UFO negli Stati Uniti dagli anni ’50 agli anni ’80, mentre il programma di identificazione delle minacce aerospaziali avanzate del Pentagono (AATIP) si è formato nel 2007 e presumibilmente cessato l’attività nel 2012 quando il suo budget fu ritirato, Live Science aveva riferito in precedenza. Ma la ricerca del Pentagono di UFO non è terminata nel 2012, dopo tutto. I rappresentanti del Dipartimento della Difesa hanno recentemente confermato che la caccia agli UFO era ancora attiva nel 2017 e continua ancora oggi sotto UAPTF, secondo il Times.

