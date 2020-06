Il prossimo modello di Mini tradirà i suoi fan più fedeli

Mini ha imparato qualcosa di vitale negli ultimi anni: i suoi veicoli non devono necessariamente essere così “mini” per avere successo. Caso in questione: la Mini Countryman, attualmente alla sua seconda generazione, e il cui restyling di mezza età per l’anno modello del 2021 è stato appena rivelato. Come il più grande modello Mini di sempre, il Countryman ha dimostrato di essere un solido successo di vendita in tutti i mercati in cui viene venduto. Negli Stati Uniti, il Mini Cooper Hardtop vende ancora il Countryman ma non di gran lunga. Nel complesso, il Countryman rappresenta oltre il 30 per cento delle vendite del marchio.

Nei prossimi anni Mini lancerà un modello dalle dimensioni maggiori di Countryman per conquistare Cina e USA

Avere un piccolo crossover si è dimostrato estremamente redditizio per la casa inglese e questo fa sorgere la domanda se siano previsti ulteriori Mini più grandi. Parlando con Auto Express, il capo del design dell’azienda, Oliver Heilmer, ha fortemente indicato che è proprio così.

“Questa è una domanda che ci poniamo sempre alla Mini. Cerchiamo di trovare i confini che abbiamo”, ha detto Heilmer. “La mia opinione è che Mini sia sinonimo di soluzioni intelligenti, uso intelligente dello spazio e questi due standard non dicono nulla su una dimensione specifica.” Esistono due mercati specifici in cui il più ampio Countryman fa molto bene, gli Stati Uniti e la Cina, e quei clienti hanno chiarito che vorrebbero qualcosa di ancora più grande.

" Countryman funziona abbastanza bene in termini di dimensioni ma in altri mercati [come] Cina e Stati Uniti, le aspettative sono diverse, si potrebbe immaginare di avere qualcosa di più grande", ha aggiunto Heilmer. "In breve, non ci sono limiti per noi. Ma deve rimanere e sentirsi come una Mini, ma non necessariamente delle dimensioni.

